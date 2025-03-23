الأحد 23 مارس 2025
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وكيل تعليم البحيرة يتابع سير اليوم الدراسي بدمنهور

وكيل تعليم البحيرة
وكيل تعليم البحيرة يتابع سير اليوم الدراسى بدمنهور  

أجرى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جولة ميدانية لمتابعة مسار اليوم الدراسى وانتظام الطلاب وتحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى وذلك التزاما  بتوجيهات السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة فى هذا الشأن.

تفقد المدرسة الرسمية الدولية بدمنهور التى تضم ٩٦ تلميذا وتلميذة

 قام بتفقد المدرسة الرسمية الدولية بدمنهور التى تضم ٩٦ تلميذا وتلميذة، وخلال تفقده تابع انتظام التلاميذ داخل الفصول وشاركهم احتفالهم بعيد الام وهنأهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك، كما شهد حصة التربية الرياضية وتفاعل مع التلاميذ داخل فناء المدرسة، وإطمأن على انتظام الدراسة وكافة الانشطة بالمدرسة وتوافر كافة الامكانات اللازمة من فصول مجهزة بالشكل الذى يتناسب مع طبيعة المدرسة وتجهيزاتها  وكذا توافر المعلمين الاكفاء المتميزين واتباعهم الطرق الحديثة فى التدريس.

بذل كافة الجهود لتوفير البيئة التعليمية المناسبة

عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اجتماعا مع معلمى المدرسة بحضور الدكتور خالد الدقلة مدير عام ادارة بندر دمنهور التعليمية حثهم على بذل كافة الجهود لتوفير البيئة التعليمية المناسبة، والعمل على نشر ثقافة  المدارس الدولية، وتلك النوعية من المدارس ذات الجودة العالية على مستوى محافظة البحيرة.

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