والده أهلاوي متعصب و«الأحمر» رفضه في البداية، عمار علي حسن يكشف أسرارًا من حياة زيزو

زيزو لاعب الزمالك، كشف الدكتور عمار علي حسن، كاتب متخصص في علم الاجتماع السياسي، عن حلم والد أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، الذي غرسه في ابنه حب كرة القدم ليصبح من أفضل لاعبي الزمالك والمنتخب.

حكاية والد زيزو في مدرسة المنيا الثانوية

كما كشف عمار على حسن أن والد لاعب الزمالك زيزو كان من زملائه في مدرسة المنيا الثانوية العسكرية، وكان مصطفى، والد زيزو، مشغولًا جدًا بكرة القدم، ويلعب في فريق المنيا، وكان يتمنى أن يلتقطه النادي الأهلي، مؤكدًا أن والد زيزو أهلاوي لا يخلو من تعصب.

زيزو مع والده، فيتو

وأكد عمار على حسن أن والد زيزو عندما رأي موهبة ابنه فعرضه على الأهلي في البداية، لكن سماسرة الفريق، رفضوا زيزو، وذهب زيزو إلى الزمالك، وهناك قاتل، وكسب منتخب مصر لاعبًا من طراز "حسن شحاته"، حسبما وصفه عمار علي حسن.

وقال الدكتور عمار علي حسن عن علاقته بوالد لاعب الزمالك "زيزو": "معنى أن تكون "زيزو" أو تكون "والده".. زاملني والد اللاعب الموهوب المجتهد "زيزو" في مدرسة المنيا الثانوية العسكرية، وكانت السيدة أخته متزوجة من مدرس اللغة العربية الأستاذ محمد، الرجل المتمكن الخلوق جدًا."

والد زيزو أهلاوي متعصب والأهلي يرفض ضم ابنه

وعن حكاية والد زيزو بالنادي الأهلي، قال عمار علي حسن "كان مصطفى، والد زيزو، مشغولًا بكرة القدم، وكان يلعب في فريق المنيا، فيأتي إلى مدرستنا كل يوم ومعه حقيبة التدريب إلى جانب حقيبة المدرسة، وما إن ينتهي اليوم الدراسي حتى يسارع إلى النادي، وكل أمله أن يظهر في صفوف فريق المنيا ويبزغ نجمه، ويلتقطه النادي الأهلي، مثلما التقط "حمادة صدقي"، فقد كان مصطفى أهلاوي، لا يخلو من تعصب، كما أتذكر، مع أنه كان وديعا وصبورًا، لا يقابلك إلا بثغر مبتسم."

أحمد سيد زيزو يحقق حلم والده، فيتو



وعن أمل والد زيزو الذي وضعه في ولده، قال عمار علي حسن: "لم يستطع مصطفى أن يكون ما يريد في عالم الكرة، رغم الجهد الذي بذله، وهو لم يكن من المعولين على التعليم وسيلة لحراك اجتماعي، فوضع أمله في ابنه، والأب الحقيقي يتمنى أن يكون ابنه أفضل منه، حتى صار الابن لاعبًا موهوبًا، فهرع به أبوه إلى النادي الأهلي، كما سمعت من بعض المحررين الرياضيين، لكن سماسرة الفريق، رفضوا زيزو، كما رفض واحد من النادي الزمالك ذات يوم صلاح وقال إنه لاعب محدود الإمكانيات."

موهبة زيزو وحلم والده

وتابع عمار على حسن حكايته عن زيزو ووالده، فقال: "ذهب زيزو إلى الزمالك، وهناك قاتل حتى عض الأهلي أصابع الندم، وكسب منتخب مصر لاعبًا من طراز العظيم حسن شحاته، يدرك أن الموهبة دون مثابرة وبذل جهد، تتآكل بمرور الوقت، وتذهب سدى."

المثابرة والجهد توصل زيزو إلى حلمه، فيتو



وأوضح عمار علي حسن أن "هذه حكاية أقصد بها ما هو أبعد وأعمق من "كرة القدم". إنها تصلح مثلًا عامًا في كل مجال. مثل عن الموهبة والجهد، وعن حلم الأب الذي يحققه في ابنه، وعن الإصرار والمثابرة، وعن المجتهد الذي يجب أن يكون له نصيب."

واستطرد عمار علي حسن قائلًا: "أقول هذا، وأنا ممن كتبت ونصحت قبل ذلك، أنه يمكن توظيف الرياضة في الارتقاء بقيم وأخلاق شباب يتعلق بها أكثر من أي شيء آخر."

وأختتم عمار علي حسن حكايته عن زيزو فقال: "موضوع زيزو يقدم نموذجا مهما في ذلك، بعيدا عن التجاذبات والمناكفات والمشاجرات والتنابذ والتناحر والإحن التي يثيرها المتعصبون من هنا أو هناك."

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