ملح الهيمالايا الوردي بين الحقيقة والشائعات، وهل له فوائد صحية أكثر من ملح الطعام العادي؟

ملح الهيمالايا هو نوع من الملح ذي اللون الوردي يتم الحصول عليه من منطقة البنجاب في باكستان، بالقرب من سفوح جبال الهيمالايا، ومثل أي ملح، يحتوي على الصوديوم، لذلك من المهم عدم الإفراط في تناوله، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

تدور العديد من الشائعات الصحية حول ملح الهيمالايا، فيقول البعض أن مصابيح الملح تساعد في تنقية الهواء، أو أن ملح الهيمالايا يمكن أن يزيل سموم الجسم من المعادن الثقيلة، أو حتى يزيد من الرغبة الجنسية، ونتعرف في التقرير التالي ما الحقيقة والشائعات الكاذبة حول ملح الهيمالايا.

هل يحتاج الجسم إلى ملح الهيمالايا؟

يعد الملح مكونًا مهمًّا للدم وسوائل الجسم الأخرى بما في ذلك الدموع والعرق والسائل المنوي والبول، ويستخدم الجسم الملح للمساعدة في الاحتفاظ بالمياه ومنع الجفاف، مما يخفض ضغط الدم ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة، ويقوم الجسم بكل هذا بكمية صغيرة نسبيًا من الصوديوم.

تؤدي الكلية معظم عمل الاحتفاظ بالصوديوم الزائد أو التخلص منه، ويرسل الدماغ إشارات العطش حتى يشرب الشخص السائل الذي يحافظ على توازن الصوديوم في الجسم.

المعادن الموجودة في ملح الهيمالايا

كمعادن، لا يحتوي ملح الهيمالايا على السعرات الحرارية، أو البروتين، أو الدهون، أو الكربوهيدرات، أو الألياف، أو السكر، وإنما يحتوي على الصوديوم.

يُفترض أن هناك آثارًا لـ 84 معدنًا في ملح الهيمالايا الوردي، وهذه المعادن هي بشكل أساسي، الكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم.

فوائد ملح الهيمالايا

الصوديوم هو عنصر غذائي أساسي، ويمكن أن يساعد تناول نظام غذائي صحي في الحد من الملح وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض، وتُحسب جميع الأملاح، بما في ذلك ملح الهيمالايا، ضمن حدود الصوديوم الصحية.

قد يكون ملح الهيمالايا مفيدًا لحالات الجلد مثل الإكزيما، وتوصي الجمعية الأمريكية للإكزيما بإضافة كوب من الملح إلى ماء الاستحمام لتخفيف نوبات الإكزيما، في حين تشير توصية الجمعية إلى ملح الطعام، فإن ملح الهيمالايا الوردي قد يعمل أيضًا.

شائعات ملح الهيمالايا

هل يحتوي ملح الهيمالايا على مستويات صوديوم أقل؟، مستويات الصوديوم في ملح الطعام وملح الهيمالايا الوردي متماثلة تقريبًا.

هل ملح الهيمالايا أفضل للصحة؟ لم تظهر الأبحاث أن ملح الهيمالايا له أي فوائد صحية فريدة مقارنة بأملاح الطعام الأخرى، وتفرده يأتي من لونه ونكهته.

هل تجعل المعادن ملح الهيمالايا أكثر صحة؟، الشوائب المعدنية التي تمنحه اللون الوردي، والتي غالبًا ما يتم الترويج لها على أنها صحية، منخفضة التركيز للغاية للمساعدة في التغذية، ويجب أن يأكل الشخص كمية قاتلة من الصوديوم لتحقيق كميات مفيدة من المعادن الأخرى.

هل يرطب ملح الهيمالايا الجسم؟، تعتمد مثل هذه الادعاءات على الفوائد الصحية لبعض المعادن الموجودة في الملح الوردي، والتي تظهر بكميات صغيرة جدًا بحيث لا تكون مفيدة، وفي الواقع، يساهم استهلاك الكثير من الصوديوم في زيادة حجم الدم، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر.

هل يحسن ملح الهيمالايا جودة الهواء؟، تم تقديم ادعاءات بأن مصابيح الملح الوردي توزع أيونات سالبة تعمل على تحسين جودة الهواء، وتساعد في تقليل أعراض الربو والحساسية، ورفع مستويات الطاقة، وتخفيف الاكتئاب، ولكن كل هذه الادعاءات غير مثبتة.

الآثار الجانبية لملح الهيمالايا الوردي

يحمل ملح الهيمالايا نفس المخاطر مثل أي نوع آخر من الصوديوم الغذائي، ويمكن أن يؤدي الحصول على الكثير من الصوديوم، من أي مصدر، إلى ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)، ملح الهيمالايا الوردي ليس استثناءً من ذلك.

أمراض القلب: ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى السكتة الدماغية أو النوبة القلبية أو قصور القلب.

المخاوف المتعلقة بالكلى: يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وإذا كان الشخص يعاني من أمراض الكلى المزمنة، فسوف يقدم الطبيب إرشادات حول كمية الصوديوم (من جميع المصادر) المسموح بها.

هشاشة العظام المضاعفات: كلما زاد تناول للملح، زاد الكالسيوم الذي يطرده الجسم عبر البول، لهذا السبب، يجب على الأشخاص المصابين بهشاشة العظام الالتزام بنظام غذائي منخفض الصوديوم لمنع فقدان الكالسيوم بهذه الطريقة.

السرطان: هناك أبحاث تظهر أن استهلاك الكثير من الصوديوم قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.