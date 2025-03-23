موعد مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

يستضيف منتخب البرتغال نظيره الدنمارك، اليوم الأحد على ملعب خوسيه ألفالادي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويسعي أنصار كريستيانو رونالدو لتعويض الخسارة في مباراة الذهاب وحجز تذكرة العبور لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بحثا عن تحقيق اللقب الثاني.

موعد مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

,تقام مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، اليوم الأحد على ملعب خوسيه ألفالادي.

وتنطلق صافرة مباراة البرتغال ضد الدنمارك في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

,تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسوف يتم نقل مباراة البرتغال والدنمارك على قناة beIN Sports HD 4.

منتخب الدنمارك حقق مفاجأة كبرى وفاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله راسموس هويلوند، وبعد الهدف ركض مهاجم مانشستر يونايتد للاحتفال على طريقة كريستيانو رونالدو، قائد البرتغال، أمام ناظريه.

لذلك سيكون على رفاق الدون رد الصفعة وتحقيق فوز بفارق هدفين على الأقل من أجل ضمان تذكرة العبور إلى المربع الذهبي، للتقدم نحو الكأس التي حققها من قبل في 2018-2019.

قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

هولندا ضد إسبانيا

كرواتيا ضد فرنسا

الدنمارك ضد البرتغال

إيطاليا ضد ألمانيا

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا سيواجه الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا سيلعب أمام الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مواجهتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو 2025.

سجل الفائزين بدوري الأمم الأوروبية عبر التاريخ

أما عن المنتخبات التي حققت الألقاب الثلاثة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، ففي النسخة الأولى تمكن المنتخب البرتغالي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو من حصد اللقب، بعد أن حقق الفوز على هولندا في المباراة النهائية (1-0).

وفي النسخة الثانية، جاء الدور على منتخب فرنسا، الذي فاز على منتخب إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1، قبل أن يعود الإسبان في النسخة الأخيرة ويحصدون اللقب على حساب كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي (0-0).

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