مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وأبرزها الزمالك وبتروجت ودوري الأمم الأوروبية

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها الزمالك وبتروجت بكأس عاصمة مصر ومباريات دوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

بتروجت ضد الزمالك - 09:30 مساءً -1 ON Sport.



الإسماعيلي ضد بيراميدز - 09:30 مساءً -2 ON Sport.



الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود -09:30 مساء - ON Sport.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

جورجيا ضد أرمينيا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

المجر ضد تركيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

صربيا ضد النمسا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إسكتلندا ضد اليونان – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أيسلندا ضد كوسوفو – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 5

سلوفينيا ضد سلوفاكيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

أيرلندا ضد بلغاريا - 9.45 مساء

بلجيكا ضد أوكرانيا - 9.45 مساء

إسبانيا ضد هولندا - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 1.



ألمانيا ضد إيطاليا - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 3.

فرنسا ضد كرواتيا - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 2.

البرتغال ضد الدانمارك - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم والقنوات الناقله



كينيا ضد الجابون - 3 عصرا



إسواتيني ضد موريشيوس - 3 عصرا

مواعيد مباريات كأس المحترفين الإماراتي والقنوات الناقلة





شباب الأهلي ضد الشارقة – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports 1 HD

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