الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يستقر على تعديل عقد حسام عبد المجيد لـ 10 ملايين جنيه في الموسم

حسام عبد المجيد،
حسام عبد المجيد، فيتو

استقر مسئولو نادي الزمالك على زيادة عقد حسام عبد المجيد لاعب الفريق بما يتناسب مع قيمته ومردوده الفني في الملعب.

وقرر مسئولو نادي الزمالك زيادة عقد حسام إلى 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد

يذكر أن حسام عبد المجيد يتقاضى حاليًا مليون ونصف المليون جنيه في الموسم.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع حسام عبد المجيد عقب عودته من معسكر المنتخب لحسم الملف بشكل نهائي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها اليوم الأحد في استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

 

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر 

 ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجيت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة اليوم الأحد في تمام التاسعة والنصف مساْءً بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك حسام عبد المجيد

مواد متعلقة

100 مليون بالموسم، الغندور يكشف مفاجآت عقد زيزو المحتمل في الأهلي

مودرن سبورت يفوز على سموحة بهدفين نظيفين في كأس عاصمة مصر

فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام سموحة بكأس عاصمة مصر

أبرزهم الزمالك والمصري.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية (إنفوجراف)

تعرف على برنامج بيراميدز استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بكأس عاصمة مصر

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

موعد مباراة مودرن سبورت وسموحة في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

المتهم الرئيسي سلم نفسه، فريق بحث لضبط باقي المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة لـ زيزو بعد اقتراب انتقاله للأهلي

100 مليون بالموسم، الغندور يكشف مفاجآت عقد زيزو المحتمل في الأهلي

تحرير سفارة القاهرة في الخرطوم ورسالة من رجال الجيش السوداني للمصريين (فيديو)

37 ثانية، فيديو جديد للحظات السنوار الأخيرة وتفاصيل هامة عن عملية اغتياله

العظمي بالقاهرة 22، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

إقالة مدير مستشفى شرق الإسكندرية بعد زيارة مفاجئة للمحافظ

الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب، نيكول سابا تمازح فارس وليل على مشهد زفاف حازم

منوعات

المزيد

مدن عالمية تطفئ أضواءها وتغرق في الظلام من أجل الأرض

قطر تشارك العالم الاحتفال بـ ساعة الأرض (صور)

قارئ شفاه يكشف حديثًا بين ويليام وكيت على عربة الزفاف

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مهاجمته لجنود الاحتلال.. ما هو الوشق المصري؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 23 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 23 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية