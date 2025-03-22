الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا نظر دعوى هاني شاكر ضد ناقد فني شهير

الفنان هاني شاكر
الفنان هاني شاكر

تنظر غدا الأحد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ثاني جلسات الدعوى المقامة من الفنان هاني شاكر ضد ناقد فني شهير، وذلك للإساءة إلى الفنان وتعمده الإزعاج وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. 

وجاء في البلاغ المقدم من المطرب هاني شاكر أنه يتهم “ط. ا”؛ لأنه بتاريخ 8 يناير 2022 كتب الأخير مقالا بإحدى الصحف هاجمه فيه باعتباره نقيب المهن الموسيقية.

وأضاف البلاغ أن كاتب المقال قال فيه: إن الفنان هاني شاكر بعد قراراته الأخيرة بخصوص مطربي المهرجانات والتي طلب فيها تغيير مطربي المهرجانات لأسمائهم، حيث قرر المشكو في حقه أن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية، مشيرا إلى أن هاني شاكر أصبح يهين الفن المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الإقتصادية هاني شاكر الفنان هاني شاكر

مواد متعلقة

تأجيل دعوى هاني شاكر ضد ناقد فني شهير

بدء أولى جلسات محاكمة ناقد بتهمة إزعاج الفنان هاني شاكر

حفل غنائي يحييه هاني شاكر، الدقهلية تواصل احتفالاتها بالعيد القومي بنادي جزيرة الورد (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة لـ زيزو بعد اقتراب انتقاله للأهلي

إقالة مدير مستشفى شرق الإسكندرية بعد زيارة مفاجئة للمحافظ

العظمي بالقاهرة 22، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

تحرير سفارة القاهرة في الخرطوم ورسالة من رجال الجيش السوداني للمصريين (فيديو)

والد زيزو يرفض طلب الزمالك ويرغب في انضمام نجله إلى الأهلي

بعد ارتفاعه 15%، توقعات بوصول سعر الذهب لـ مستوى 5000 دولار للأونصة

خبير عسكري يكشف عن مصدر قوة مصر

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعد بن عبادة، سيد الأنصار الذي تنازل عن الخلافة لمنع الفتنة

منوعات

المزيد

قطر تشارك العالم الاحتفال بـ ساعة الأرض (صور)

قارئ شفاه يكشف حديثًا بين ويليام وكيت على عربة الزفاف

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مهاجمته لجنود الاحتلال.. ما هو الوشق المصري؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعد بن عبادة، سيد الأنصار الذي تنازل عن الخلافة لمنع الفتنة

هل نزل القرآن الكريم كاملا ليلة القدر وكيف نزل وما طريقة نزوله؟

معجزات الرسول، حاز الجمال كله

المزيد
الجريدة الرسمية