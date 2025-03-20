وزير قطاع الأعمال ومحافظ أسوان يشاركان العاملين بشركة كيما الإفطار الجماعي (صور)

شارك المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الإفطار الجماعى مع العاملين بشركة كيما بمناسبة شهر رمضان المعظم، وقدم الوزير والمحافظ خالص التهنئة لهم بالشهر الكريم، وأيضًا قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأثناء فعاليات الإفطار بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والقيادات البرلمانية، وكذا القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة، فقد أكد وزير قطاع الأعمال على أهمية العنصر البشري بإعتباره الأساس في نجاح منظومة الإنتاج والتطوير، مشيدًا بالجهود التي يبذلها العاملون في مختلف القطاعات داخل الشركة، كما شدد على تحسين بيئة العمل وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية.

أضاف أن الوزارة تدعم كافة الجهود التي من شأنها رفع كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاجية، وأوضح المهندس محمد شيمي أن شركة كيما تعد أحد الصروح الصناعية العملاقة، مشيرًا إلى دعم مشروعات التطوير والتحديث داخل "كيما"، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية.

أوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعات الحيوية، ومن بينها صناعة الأسمدة نظرًا لأهميتها في دعم قطاع الزراعة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

فيما أشاد الدكتور إسماعيل كمال بشركة كيما بإعتبارها من أكبر الصروح الصناعية التي ساهمت في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، وهو ما تجسد فى إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر عام 2021 المشروع الجديد المتمثل فى مصنع " كيما 2 " لإنتاج الأسمدة حيث تصل طاقته الإنتاجية إلى 1200 طن/ يوم من الأمونيا بإستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقدم شكره للعاملين بالشركة لما يبذلونه من جهود للحفاظ عل هذا النموذج الناجح لمنظومة قطاع الأعمال الذى نفتخر به لما تحققه من إضافة حقيقة للصناعة المصرية والإقتصاد القومى، وخاصة أنه يأتي ضمن سلسلة الإنجازات التي تشهدها مصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة، فضلًا عن الخدمات المجتمعية العديدة التى تقدمها الشركة لأبناء المجتمع الأسوانى.

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