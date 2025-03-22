بمشاركة النني، الجزيرة يفوز على الوصل ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإماراتية

فاز فريق الجزيرة على نظيره الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب فريق الجزيرة (استاد محمد بن زايد) في اياب نصف نهائي لبطولة كأس الرابطة الإماراتية.

وسجل ثلاثية الجزيرة ميريز وفينيسويس ميلو ونبيل فقير في الدقائق 20 و27 و45، وجاء هدف الوصل عن طريق بيدرو في الدقيقة 75.

وبتلك النتيجة يتأهل فريق الجزيرة، لمواجهة الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني التي يجمع بين شباب الأهلي والشارقة، في المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإماراتية.

الوصل يفوز على الجزيرة في الذهاب

وخسر فريق الجزيرة الإماراتي أمام نظيره الوصل، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الإثنين الماضي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وخطف فريق الوصل الفوز بهدف قاتل في الدقيقة 90، عن طريق نيكولاس خيمينيز، بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس عقب تسديدة قوية من زميله جواو بيدرو.

شهدت المباراة مشاركة محمد النني نجم منتخب مصر مع فريقه الجزيرة في المباراة بشكل كامل، وسنحت له فرصة تسجيل هدف من داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدته ارتطمت بدفاع فريق الوصل لتخرج إلى ضربة ركنية.

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