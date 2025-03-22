بحضور 500 شخص، الهلال الأحمر بالقليوبية يقيم حفل الإفطار السنوي

نظم الهلال الأحمر بالقليوبية حفل الإفطار السنوي لأعضاء الجمعية والمجتمع المدني، بحضور 500 شخص في أجواء احتفالية بمدينة بنها.

وقد تم تنظيم الحفل من قبل مجلس إدارة الجمعية برئاسة المهندس عبد الحميد رخا، بحضور العديد من الشخصيات العامة، منهم النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد صبحي أمين الصندوق، والدكتورة نجلاء الفرماوي الأمين العام، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة اللواء عبد اللطيف أبو الخير، المحامي محمود جبر، الصحفية نهال دوام، والمحامي سعد صبري.

الهلال الأحمر بالقليوبية ينظم حفل إفطار سنوي

كما حضر الاحتفالية العديد من الشخصيات البارزة مثل المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة سابقًا وأمين حزب مستقبل وطن بالقليوبية، والنائب مصطفى النفيلي، واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة، والدكتور أحمد شوقي نقيب أطباء الأسنان، والدكتور محمد عجلان أمين عام نقابة الأطباء بالقليوبية، والمهندس تامر رمضان أمين عام نقابة المهندسين، والدكتور محمد شعبان نقيب العلاج الطبيعي، والدكتورة شيرين بركات مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور فادي كمال مدير مستشفى بنها العام، والدكتور أحمد ياسين مدير مستشفى حميات بنها، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين.

وفي كلمته، أكد المهندس عبد الحميد رخا رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية على الدور الكبير الذي تلعبه جمعية الهلال الأحمر بالقليوبية في خدمة المجتمع المدني وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، مشيرًا إلى نجاح الجمعية في التوسع وامتداد أنشطتها خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه، أكد النائب أبو سريع إمام نائب رئيس مجلس الإدارة أن التعاون والتناغم بين جميع أعضاء المجلس قد خلق روحًا جميلة أدت إلى تحقيق سلسلة من الإنجازات التي ظهرت بوضوح في الفترة الأخيرة.

أمين صندوق الهلال الأحمر بالقليوبية، نجحنا خلال الـ11 شهرًا في تحقيق طفرة هائلة.

وأوضح الدكتور محمد صبحي أمين صندوق الهلال الأحمر بـ القليوبية أن مجلس الإدارة نجح خلال الـ11 شهرًا الماضية في تحقيق طفرة هائلة، سواء من خلال زيادة إيرادات بنك الدم أو التوسع في توفير الفصائل لخدمة أهالي القليوبية والمحافظات المجاورة. كما تم إنشاء عيادات تخصصية لأول مرة تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى العمل على إنشاء نادي اجتماعي وتطوير خطة شاملة لميكنة الخدمات داخل الجمعية.

تضمن الحفل أيضًا إفطارًا جماعيًا واحتفالًا خاصًا بتكريم أمهات العاملين بالجمعية، بالإضافة إلى فقرة إنشاد ديني لاقت استحسان الحضور.

حفل افطار الهلال الاحمر بالقليوبية،فيتو

حفل افطار الهلال الاحمر بالقليوبية،فيتو

حفل افطار الهلال الاحمر بالقليوبية،فيتو

حفل افطار الهلال الاحمر بالقليوبية،فيتو

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