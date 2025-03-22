محافظ القليوبية يتابع حملة إزالة التعديات بالقناطر الخيرية

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرية باسوس بمركز ومدينة القناطر الخيرية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والجهات والأجهزة المعنية.

جاء ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفى إطار الموجه 25 لإزالة التعديات.

الموجة 25 لإزالة التعديات بالقليوبية

نجحت الحملة في تنفيذ إزالة سور بطول 1500م2 على مساحة 2 فدان، وتمت إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية بهدف تحقيق الردع العام ومنع المخالفات بالمنطقة.

الجدير بالذكر أنه قد وردت شكوى من وجود تعدى بالبناء بعزبة عريوط بباسوس بالقناطر وعلى الفور كلف محافظ القليوبية السادة السكرتير العام والسكرتير العام المساعد لسرعة إزالة تلك التعديات.



جاءت الحملة بحضور كلا من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



وأكد المحافظ على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل حسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، ومؤكدا أيضا علي الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.



وأكد محافظ القليوبية حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المبانى القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص او تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ولن يتم التراخي في ازالة تلك المخالفات ايا كان أصحابها.

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