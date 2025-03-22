ضبط 3 أشخاص بحوزتهم نحو 2 مليون قطعة ألعاب نارية بمنطقة الخصوص
ضبطت مديرية أمن القليوبية 3 أشخاص بحوزتهم نحو 2 مليون قطعة ألعاب نارية بمنطقة الخصوص، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرر المحضر الالزم وتولت النيابة التحقيق.
قيام 3 أشخاص بالاتجار فى الألعاب النارية تمهيد لترويجها على الأسواق فى العيد.
وردت معلومات لمديرية امن القليوبية تفيد قيام 3 أشخاص بالإتجار فى الألعاب النارية تمهيد لترويجها على الاسواق فى العيد.
توصلت الاجهزة الامنية الى تحديد المكان وتم ضبط المتهمين والمخزن بدائرة قسم شرطة الخصوص وضبط بداخلة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجارتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 8 ملايين جنيه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا