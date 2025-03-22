ضبط 3 أشخاص بحوزتهم نحو 2 مليون قطعة ألعاب نارية بمنطقة الخصوص

ضبطت مديرية أمن القليوبية 3 أشخاص بحوزتهم نحو 2 مليون قطعة ألعاب نارية بمنطقة الخصوص، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرر المحضر الالزم وتولت النيابة التحقيق.

قيام 3 أشخاص بالاتجار فى الألعاب النارية تمهيد لترويجها على الأسواق فى العيد.



وردت معلومات لمديرية امن القليوبية تفيد قيام 3 أشخاص بالإتجار فى الألعاب النارية تمهيد لترويجها على الاسواق فى العيد.

توصلت الاجهزة الامنية الى تحديد المكان وتم ضبط المتهمين والمخزن بدائرة قسم شرطة الخصوص وضبط بداخلة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجارتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 8 ملايين جنيه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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