السبت 22 مارس 2025
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محافظات

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم نحو 2 مليون قطعة ألعاب نارية بمنطقة الخصوص

ضبط ٢ مليون قطعة
ضبط ٢ مليون قطعة العاب نارية بالقليوبية،فيتو

 ضبطت مديرية أمن القليوبية 3 أشخاص بحوزتهم نحو 2 مليون قطعة ألعاب نارية بمنطقة الخصوص، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرر المحضر الالزم وتولت النيابة التحقيق.

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قيام 3 أشخاص بالاتجار فى الألعاب النارية تمهيد لترويجها على الأسواق فى العيد.


وردت معلومات لمديرية امن القليوبية تفيد قيام 3 أشخاص بالإتجار فى الألعاب النارية تمهيد لترويجها على الاسواق فى العيد.
توصلت الاجهزة الامنية الى تحديد المكان وتم ضبط المتهمين والمخزن بدائرة قسم شرطة الخصوص وضبط بداخلة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجارتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى  8 ملايين جنيه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مديرية أمن القليوبية محافظ القليوبية قسم شرطة الخصوص

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