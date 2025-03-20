بالأسماء، 297 مسجدا للاعتكاف في القليوبية خلال رمضان

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية تخصيص 297 مسجدًا على لاستقبال المعتكفين، بالمحافظة خلال العشر الأواخر من رمضان، وذلك ضمن خطة المديرية الهادفة إلى تهيئة المساجد لإقامة الشعائر الدينية، وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على قدسية المساجد وتحقق مقاصد العبادات.

مساجد التهجد بالقليوبية

وأعلن الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن مساجد التهجد بالمحافظة عددها 297 مسجدًا كالتالي:

وشددت مديرية أوقاف القليوبية على مجموعة من الضوابط المنظمة للاعتكاف، وألزمت المعتكفين بالحفاظ على نظافة المسجد وحرمة المكان، والالتزام بالسلوك الإسلامي القويم، وحظرت مديرية أوقاف القليوبية إلقاء الدروس أو الخواطر الدعوية إلا من خلال إمام المسجد أو من تكلفه الوزارة بخطاب رسمي، ومنعت توزيع أي كتب أو منشورات داخل المسجد، مع الاكتفاء بالاطلاع على مكتبة المسجد الرسمية عند توفرها.

أوقاف القليوبية، توفير إشراف مباشر من الأئمة علي مساجد الاعتكاف

وجهزت المديرية بالقليوبية جميع المساجد المخصصة للاعتكاف بما يضمن راحة المعتكفين وسلامتهم، مع توفير إشراف مباشر من الأئمة لضمان توفير بيئة روحانية مناسبة تعين على التفرغ للعبادة والطاعة، وحددت المديرية المساجد المخصصة لصلاة التهجد بعناية، لضمان إقامتها في أجواء تملؤها الخشوع والسكينة، بما يتيح للمصلين أداء هذه الشعيرة العظيمة بكل طمأنينة.

مساجد الاعتكاف بالقليوبية،فيتو

مساجد الاعتكاف بالقليوبية،فيتو

مساجد الاعتكاف بالقليوبية،فيتو

مساجد الاعتكاف بالقليوبية،فيتو

مساجد الاعتكاف بالقليوبية،فيتو

مساجد الاعتكاف بالقليوبية،فيتو

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