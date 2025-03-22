السبت 22 مارس 2025
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محافظات

ساعة الأرض، القليوبية تشارك بإطفاء الأنوار في المصالح الحكومية لمدة ساعة

تطبيق ساعة الارض
تطبيق ساعة الارض بالقليوبية،فيتو

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن مشاركة محافظة القليوبية في الحدث البيئي العالمي السنوي "ساعة الأرض"، الذي يشارك فيه أيضًا عدد كبير من الدول حول العالم، حيث سيتم إطفاء الأنوار والإضاءة بالمصالح الحكومية لمدة ساعة اليوم بداية من الساعة ٨.٣٠ مساءً حتى ٩.٣٠ مساءً وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة. 

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القليوبية تطبق ساعة الأرض
وأضاف محافظ القليوبية أن المبادرة تستهدف نشر التوعية  في مجال ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، هذا إلى جانب تقليل الانبعاثات لحماية البيئة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة للحد من الآثار السلبية للاستخدامات الخاطئة للكهرباء على المناخ. 

وتجدر الإشارة إلى أن ساعة الأرض هي حدثٌ عالمي سَنوي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة، وقد بدأت مصر مشاركتها في ساعة الأرض عام 2009 لتنضم إلى مصاف 88 دولة و4000 مدينة و929 معلم من المعالم الشهيرة حول العالم أطفأت أنوارها في ساعة الأرض، وذلك تضامنًا مع كوكب الأرض لحمايته من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتعد مصر من أوائل الدول العربية التي شاركت في المبادرة، حيث وقد وصل عدد المشاركين حول العالم إلى أكثر من 3،5 مليار شخص.

وقد أنطلقت المبادرة العالمية «ساعة الأرض» من سيدني باستراليا عام 2007، ونمت سريعًا لتصبح أكبر حركة شعبية في العالم في مجال البيئة، ومصدر لإلهام الأفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات في أكثر من 188 بلدًا وإقليمًا لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تعد المشاركة في ساعة الأرض إحدى آليات دمج الأفراد في التصدى لتغير المناخ وتسخير القوة الجماعية لملايين الأفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ.
وتعد ساعة الأرض أقدم وسيلة للتوعية وأقدم مناسبة بيئية عالمية، ويرجع السبب في اختيار تاريخ الحدث ليوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام وقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية محافظة القليوبية

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