السبت 22 مارس 2025
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خطوات استخراج رخصة قيادة (خاصة - مهنية) والرسوم المقررة

شروط وإجراءات استخراج
شروط وإجراءات استخراج رخصة قيادة مهنية، فيتو

ترصد فيتو لقرائها، خطوات استخراج وشروط الحصول على رخصة القيادة سواء الخاصة أو المهنية، من وحدات المرور الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية.

 

أوراق استخراج رخصة القيادة الخاصة

-التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل الإقامة.

-تقديم نموذج 256 مرور لاستخراج الرخصة.

-صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

-تقديم صورة من شهادة المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل.

-استخراج شهادتين طبيتين (باطني وعيون) من وحدة المرور المعتمدة.
-تقديم فصيلة الدم من خلال الاختبار داخل المرور

-إحضار 4 صور شخصية حديثة 4×6.

-ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

-تقديم تحليل المخدرات من جهة معتمدة.

-اجتياز الاختبار العملي والتدريب.

داخل مركز تعليم القيادة بالمرور.

-عدم وجود أحكام جنائية أو جنح مخلة بالشرف والأمانة.

 

شروط وإجراءات استخراج رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة):

-الا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

-تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها (سارية المفعول


-إحضار عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.
-اجتياز الكشف الطبي والفحوصات المطلوبة


-تقديم مستند يثبت الموقف من التجنيد
تقديم صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) حديثة
-ارفاق شهادة دراسية (محو أمية – مؤهل متوسط – مؤهل عالٍ

-الحصول على موافقة جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص

-اجتياز الاختبارات النظرية والعملية الخاصة بالقيادة
-تقديم مستند يثبت عضوية المتقدم بأحد النقابات العمالية أو ما يعادلها
-تقديم  إثبات الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
-سداد كافة الرسوم والمصروفات المقررة
يجب  أن يكون المتقدم مقيمًا في دائرة المرور المختص بتجديد الرخصة
الرخصة المهنية تصدر فقط لمن تكون وظيفتهم الأساسية هي القيادة.

 

الرسوم المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة 

- رسم الضريبة: 615 جنيهًا (يشمل رسوم التأمين).

 

- الكشف الطبي وفصيلة الدم: 285 جنيهًا.

 

- استمارة بيانات: 105 جنيهات.

 

- نموذج 256 لطلب الحصول على الرخصة: 40 جنيهًا.

 

- رسم ملف وحافظة لرخصة القيادة: 50 جنيهًا.

 

- رسم اختبار الإشارات: 40 جنيهًا.

 

- طابع شرطة: 15جنيهًا.

 

- رسوم اجتياز دورة القيادة التدريبية: 590 جنيهًا (بمركز التعليم في المرور)

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فيتو محافظات الجمهورية وحدة المرور رخصة القيادة

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