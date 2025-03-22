السبت 22 مارس 2025
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حوادث

تهريب مخدرات وبضائع أجنبية أبرزها، أمن المنافذ يحرر 68 قضية متنوعة

أمن المنافذ،فيتو
أمن المنافذ،فيتو

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 68 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

تهريب مخدرات وبضائع أجنبية أبرزها.. أمن المنافذ يحرر 68 قضية متنوعة 

وأسفرت الجهود  التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب عن ضبط   68 قضية متنوعة والتى ضمت قضايا في مجال مكافحة جرائم التهرب الجمركي،  مجال الأمن العام ومجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وقضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، كما تم تنفيذ  أحكام قضائية متنوعة وضبط مخالفات مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.

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قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية تهريب مخدرات تزوير المستندات هجرة غير الشرعية

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