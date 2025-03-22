إصابة 7 أشخاص بالتسمم بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة في سوهاج

أصيب 7 أشخاص بحالة تسمم غذائى عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة فى أفطار المغرب بمدينة المنشاة بسوهاج وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاة المركزى لتلقى العلاج.

تسمم أسرة فى وجبة طعام فاسدة بمدينة المنشأة بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بالوصول لمستشفى المنشأة المركزى كلا بحالة تسمم غذائى وهم كلا من محمود أحمد خلف الله 30 عاما وعلى أحمد خلف الله 27 عاما، ووردة السيد هاشم 25 عاما، والطفل أحمد محمود أحمد 6 سنوات، ولولا أحمد عبد الحميد 50 عاما، وأحلام صبري عثمان 30عاما، ومحمد محمود أحمد 6 سنوات والجميع من بندر المنشاة شارع السماكين وتم نقلهم الى مستشفى المنشاة تلقى العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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