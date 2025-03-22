السبت 22 مارس 2025
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خارج الحدود

استشهاد 29 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، أن 29 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق بغزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة  كشفت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت  عدة مواقع شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

إسرائيل تعترض 3 صواريخ قادمة من لبنان وكاتس يهدد باستهداف بيروت

و قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إسرائيل اعترضت 3 صواريخ قادمة من لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أدى إلى انخفاض نسبي في العنف بين الجانبين.

حمل وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها، وذلك عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض 3 صواريخ أطلقت من لبنان.


وقال كاتس "لن نسمح بحقيقة تكرار إطلاق النار من لبنان على البلدات الإسرائيلية في الجليل،  لقد وعدنا بتوفير الأمن لبلدات الجليل وهذا ما سيحدث بالضبط".

 

وتابع كاتس: "المطلة مقابل بيروت والحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها، وقد أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد على مصادر الإطلاق من لبنان".

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إسرائيل غزة جباليا

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