ضبط منادي سيارات يفرض رسومًا غير قانونية على سيدة بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من "منادى سيارات" لقيامه بفرض رسوم مالية عليها حال ركنها سيارتها بالقاهرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

القبض على منادى سيارات لفرض أموال على سيدة مقابل ركن سيارتها بالقاهرة





فرض أموال على سيدة مقابل ركن سيارتها بالقاهرة



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من "منادى سيارات" لقيامه بفرض رسوم مالية عليها، حال ركنها سيارتها بالقاهرة.



وبالفحص، تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على ركن السيارة خاصتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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