السبت 22 مارس 2025
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حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بجمصة

إصابة 4 أشخاص في
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي، فيت

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولى الساحلى، اليوم السبت، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بجمصة

 

كانت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على الطريق الدولي الساحلي أمام المنطقة الصناعية بجمصة.

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وبالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة، ونقل المصابين إلى مستشفى جمصة العام لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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