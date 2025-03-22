السبت 22 مارس 2025
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حوادث

قرار قضائي جديد في محاكمة المتهم بقتل طالب داخل مقابر الشرقية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل محاكمة المتهم بقتل طالب داخل منطقة المقابر بمركز ههيا؛ لجلسة 24 مايو المقبل، لمناقشة الطب الشرعي والمرافعة.

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تعود أحداث القضية رقم 8240 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 3841 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد س م ع" 18 عاما، طالب، مقيم بناحية الزرزمون بمركز ههيا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "أسامة ع" 17 عاما، طالب، مقيم بقرية الزرزمون بمركز ههيا.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه الطفل عمدا، بأن تعدى عليه باستخدام سلاح أبيض (سكين) وانهال عليه بالضرب بتوجيه عدة ضربات استقرت إحداها في الجانب الأيسر من الصدر فأودت بحياته، قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحريات أن المجني عليه كان رفقة صديق له من خارج القرية لأجل حل خلاف بين صديقه وبين المتهم، لكن المتهم شرع في قتل صديق المجني عليه بواسطة سلاحه الأبيض (سكين) جرح به صديق المجني عليه، فحاول الأخير الدفاع عن صديقه فقتله المتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

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