السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

46 ألف مخالفة سرعة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 6 ملايين جنيه بالعامرية والفتح

ضبط ألعاب نارية بقيمة 8 ملايين جنيه فى الخصوص

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية – عن تحرير 58  ألفا و545  مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 46 ألفا و385  مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1640 مخالفة السير بدون تراخيص، و4 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و4 مخالفات لشروط التراخيص، 13 مخالفة دراجة نارية.

حملات مرورية على مدار 24 ساعة 

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخالفات لشروط التراخيص مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة السير بدون تراخيص مخالفات المرور وزارة الداخلية مخالفة مرورية متنوعة مخالفة تجاوز السرعة المقرر مخالفات التحدث في الهاتف

مواد متعلقة

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 6 ملايين جنيه بالعامرية والفتح

ضبط ألعاب نارية بقيمة 8 ملايين جنيه فى الخصوص

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط مخدرات وتماثيل أثرية بـ8 ملايين جنيه في الشرقية

ضبط 5 أطنان دقيق مهرب قبل بيعها في السوق السوداء

حالة الطرق اليوم، انتظام الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

سقوط عصابة تجارة الحشيش فى جنوب سيناء بمضبوطات 2.9 مليون جنيه

تحرير 48 ألفا مخالفة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

الوشق المصري يتصدر التريند بعد مهاجمته لجنود الاحتلال، والنشطاء: حتى الحيوانات ترفض وجودهم

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 فى المحافظات

اتحاد الكرة: لائحة كأس مصر لا تحدد مواعيد لطلب حكام أجانب

صرف دفعة معاشات نقابة المعلمين للأعضاء والورثة الثلاثاء المقبل

هيكل حورية بحر على الساحل البريطاني يثير دهشة السكان (صور)

جحا يدعو إلى الإسلام في شوارع سوريا

غرامات جديدة على لاعبي الأهلي، اعرف السبب

منوعات

المزيد

هيكل حورية بحر على الساحل البريطاني يثير دهشة السكان (صور)

جحا يدعو إلى الإسلام في شوارع سوريا

شاهد، "مباراة القرن" في الملاكمة بين الراحلين جورج فورمان ومحمد علي

رحيل بطل الملاكمة الأسطوري جورج فورمان وتركي آل الشيخ ينعاه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد عرض مسلسل لام شمسية.. علامات تكشف تعرض طفلك للتحرش (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم

معارك وغزوات، معركة نهاوند وفتح الفتوح في عهد الفاروق

ما حكم الاعتكاف ولماذا في العشر الأواخر من رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية