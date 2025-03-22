الأمن يكشف حقيقة فيديو سرقة المواطنين أعلى محور صفط اللبن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص بتعرض المواطنين للسرقة أعلى محور صفط اللبن بالجيزة.

الأمن يكشف حقيقة فيديو تعرض المواطنين للسرقة بمحور صفط اللبن





تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بتحذير المواطنين من تعرضهم للسرقة أعلى محور صفط اللبن بالجيزة من خلال الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بإلقاء إطارات سيارات حديدية أمام المركبات والدراجات النارية لإجبار قائديها على التوقف وسرقتهم.

الأمن يكشف حقيقة فيديو تعرض المواطنين للسرقة بمحور صفط اللبن



وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وعدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن،وتمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط القائم على بث مقطع الفيديو مقيم بمحافظة الجيزة.

وتبين قيامه بنشر المقطع لزيادة نسب المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مالية،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.

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