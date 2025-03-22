السبت 22 مارس 2025
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اقتصاد

مستندات التحويل محليا ودوليا في البنك الزراعي

البنك الزراعي
البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي المصري خدمات عديدة لعملائه ومنها تحويلات السويفت الصادرة والواردة بالعملة المحلية والأجنبية).

وقال البنك الزراعي إن تحويل الأموال عبر نظام سويفت SWIFT هو أفضل وأيسر وسيلة لتحويل أموال العملاء  محليًا أو من الخارج مباشرة إلى حسابهم البنكي طرف البنك الزراعي.

وتعد التحويلات المالية من حساب لحساب عبر السويفت (محليًا أو دوليًا) سهلة التنفيذ، مؤمَّنة وتتميز بالسرعة والتكلفة المناسبة.

وفيما يخص التحويلات محليًا في البنك الزراعي فهي كما يلي:

مميزات الخدمة :

  • إرسال واستقبال حوالات من أي بنك محلي يعمل في ج.م.ع لتصل خلال 24 ساعة.
  • لا يوجد حد أدنى ولا حد أعلى للحوالة.
  • المستندات المطلوبة من العميل لإرسال حوالات السويفت يجب توافر البيانات الآتية
  • اسم المستفيد بالكامل.
  • اسم البنك المستفيد والعنوان.
  • كود السويفت.
  • رقم حساب المستفيد.
  • الغرض من التحويل.
  • لاستقبال حوالات السويفت:
  • يجب توفر حساب جاري / توفير في البنك الزراعى المصرى.

دوليًا:

لتحويل أموالكم من حساب لحساب - فقط يتوجب عليكم استيفاء البيانات التالية للمرسل حسب العملة:

اسم الشركة أو إسم المستفيد كاملًا (المرسل إليه).

رقم حساب المستفيد عند البنك الزراعى المصرى.

اسم الفرع / بنك القرية المتواجد به حساب المستفيد.

كود سويفت البنك الزراعى المصرى BDACEGCAXXX.

إسم وعنوان البنك المراسل للبنك الزراعى المصرى حسب العملة.

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي لعملائه برنامج تمويل شراء الدراجات النارية "التروسيكل".

وهو أحد برامج التنمية الريفية التي يدعمها البنك الزراعي المصري ضمن برامجه الهادفة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية وخاصة المناطق الريفية والنائية.

يستهدف هذا البرنامج تمويل دراجات النقل ذات الثلاث عجلات " التروسيكل " والذي يستخدم على نطاق واسع في نقل البضائع الخفيفة في المدن والقرى كما يستخدمه البعض كمنافذ تسويقية متنقلة لتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها ما يخلق فرص عمل للشباب ويحسن مستوى الدخل للعاملين في مشروعات القطاع الزراعي والحيواني الصغيرة ومتناهية الصغر.

اسم المشروع:

تمويل الدراجات النارية " التروسيكل "

الفئات المستهدفة:

العاملين في مشروعات القطاع الزراعي والحيواني الصغيرة ومتناهية الصغر

الشباب

مجالات التمويل:

تمويل شراء الدراجات النارية " التروسيكل "

حد التمويل:

حتى 16 ألف جنيه

المميزات:

مدة سداد تصل لـ 24 شهرا

أقل دفعة مقدمة

تسهيلات في السداد

إجراءات بسيطة

ومن ناحية أخرى، يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مدى قبول بطاقة ميزة التحويل من البطاقات الائتمانية الأخرى عليها.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن البطاقات الائتمانية لا تحول على بطاقات ميزة.

 

وفي السياق ذاته يبحث عملاء في البنك الزراعي عن إمكانية إصدار بطاقة ميزة الزراعي دون فتح حساب بنكي.

 

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أنه يمكن بالفعل إصدار بطاقة ميزة الزراعي دون الاحتياج إلى فتح حساب بنكي للعملاء.

وتتعدد استخدامات بطاقة ميزة الزراعي من خلال التالي:

- استخدمها في المدفوعات الحكومية وغير الحكومية.
- سحب من الـ ATM ونقاط البيع وأدوات الدفع الإلكترونية.
- سداد  المشتريات من خلال الـ  POS في كافة المحال التجارية.
- متاحة للجميع من 15 سنة ولا تحتاج فتح حساب بنكي.
- تقبل كافة التحويلات.. وتدعم الشمول المالي.

 

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