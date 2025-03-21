قائمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسموح تمويلها في البنك الزراعي

كشف البنك الزراعي المصري عن مجالات التمويل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح البنك الزراعي أن قائمة المشروعات المسموح التمويل فيها تضم ما يلي:

تشغيل وإنشاء وتطوير وتجهيز مشروعات الثروة الحيوانية.

تشغيل وإنشاء وتطوير وتجهيز مشروعات الثروة الداجنة.

تشغيل وإنشاء وتطوير وتجهيز مشروعات الثروة السمكية.

تشغيل وإنشاء مشروعات التصنيع الزراعي.

تشغيل وإنشاء مناحل لإنتاج العسل.

تشغيل مشروعات التنمية الريفية والبيئية.

مشروعات التسويق الزراعي والأنشطة التجارية المتعلقة بها.

تسويق المحاصيل الزراعية للزراع والمنتجين.

مشروعات الإنتاج الزراعي.

مشروعات الاستصلاح الزراعي.

مشروعات الانشطة الصناعية المرتبطة بالزراعة بكافة أنواعها.

تمويل إنشاء مشروعات التنمية الريفية والبيئية والخدمية/ محطات فرز وتجهيز الفاكهة/الثلاجات ونفقات التجميد.

طريقة السداد

وفقًا لطبيعة النشاط والتدفقات النقدية للمشروع.

ومن جانب آخر كشف البنك الزراعي عن تفاصيل مصاريف والعائد والمصروفات السنوية عند فتح حساب التوفير.

وأوضح البنك الزراعي أن حساب التوفير هو حساب ادخارى يتم فتحه للأفراد الطبيعيين فقط ويمنح عائد ربع سنوى "كل 3 أشهر".

الحد الأدنى لفتح الحساب هو 100 جنيه مصرى ومصاريف فتح الحساب هى 25 جنيها مصريا.

لا يتم إصدار دفتر شيكات على الحساب.

مصاريف فتح الحساب: 25 جنيها مصريا.

مصاريف خدمة الحساب تخصم سنويا: 60 جنيها مصريا.

مصاريف كشف الحساب كل 3 أشهر 60 جنيها مصريا.

سعر العائد 6.25% سنويا.

يتم إصدار بطاقة خصم فورى للاستخدام فى السحب النقدى والإيداع من خلال ماكينات الصراف الالى وايضا استخدامها فى المشتريات من خلال التجار فى مختلف المحال التجارية.

وفيما يخص الأوراق المطلوبة لفتح الحساب فهي كالآتي:

صورة البطاقة الشخصية السارية وفى حالة فتح الحساب لقاصر يجب إحضار شهادة الميلاد

يمكن فتح الحساب للشباب بداية من سن 15 عاما ببطاقة الرقم القومى.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل حساب التوفير الإسلامي، حيث يصرف العائد كل ثلاثة شهور (تحت الحساب) ويتم احتساب العائد في نهاية العام حسب نتائج الأعمال المحققة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والحد الأدنى لفتح الحساب 100 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.