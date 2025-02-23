الأحد 23 فبراير 2025
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حملة مكبرة لضبط الدراجات النارية والتوكتوك غير المرخص في الغربية

مرور زفتي في الغربية
مرور زفتي في الغربية يشن حملة مكبرة لضبط الدراجات النارية وا

شن قسم مرور مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، حملة مكبرة مساء اليوم الأحد برئاسة رئيس القسم بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك لضبط الدراجات النارية والتوك توك الغير مرخص وتسهيل حركة المرور.

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وكان مدير ادارة مرور الغربية، وجه قسم مرور مدينة زفتي، بشن حملات يومية قادها رئيس القسم، شملت الشوارع الرئيسية والفرعية، وأسفرت عن ضبط دراجات نارية وتوكتوك ليس لديهم لوحات معدنية وغير مرخصين وتم التحفظ عليهم وتحرير المحاضر اللازمة.


كما تم شن حملات صباحية بالمواقف لتسهيل ركوب الطلاب والموظفين، وتم تحرير محاضر للمخالفين والممتنعين، وحل الأزمة والتنبيه عليهم بعدم مخالفة التسعيرة المقررة من مواقف الغربية.

 

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