السبت 22 مارس 2025
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محافظات

محافظ الأقصر يكرم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بقرية البعيرات (صور)

أثناء التكريم
أثناء التكريم

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، احتفالية دينية لتكريم 250 طفلًا حافظين للقرآن الكريم بقرية البعيرات التابعة لمركز القرنة غرب محافظة الأقصر. 

 

حفل تكريم حفظة القرآن الكريم 


وأقيمت تلك الاحتفالية الدينية التي ينظمها "آل فاوي" للعام العاشر على التوالي، بعد أن تقدم هذا العام للمسابقة 9 آلاف و700 طفل من أطفال مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وتصفيتهم من خلال لجنة مكونة من الأوقاف والأزهر الشريف، لتكريم الـ250 الأوائل منهم.

حيث حصل الطفل صاحب المركز الأول على جائزة قيمة، وتم تكريم الآخرين بجوائز مالية وشهادات تقدير، وذلك بالإضافة لتكريم القائمين على مكاتب تحفيظ القرآن الكريم.


حضر الاحتفالية كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة، واللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز القرنة.

 

 

 

 

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الأقصر محافظ الأقصر حفظة كتاب الله حفظه القران الكريم قرية البعيرات مركز ومدينة القرنة

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