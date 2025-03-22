السبت 22 مارس 2025
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بيطري الأقصر: إعدام عجل تبين مرضه بعد ذبحه في مجزر الحبيل (صور)

العجل المريض
العجل المريض

 قامت مديرية الطب البيطري بالأقصر بقيادة الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري، بإعدام كلي لعجل بقري وزن حي حوالي 500 كجم، غير صالح للاستهلاك الأدمى بمجزر الأقصر بالحبيل.

 

إعدام عجل مريض في الأقصر 

 وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه ورد بلاغ من  مدير مجزر الأقصر بدخول عجل سليم ظاهريًا قبل الذبح، ولكن بعد الذبح تم إجراء الكشف البيطري على جميع أجزاء الذبيحة ووجد أحتقان وتضخم في الغدد الليمفاوية والأنسجة ولوحظ عدم النزيف الكامل أثناء عملية الذبح وبذلك تكون الذبيحة كلها غير صالحة للإستهلاك الأدمى وبناء عليه تشكلت لجنة من مدير المجزر وإدارة المجازر بالمديرية للتأكد من ذلك وتم إعدام الذبيحة بالكامل بالدفن الصحي البيئي الصحيح تحت إشراف مدير المجزر ومدير إدارة المجازر وسيتم تعويض الجزار صاحب العجل من صندوق تكافل الجزارين بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر  بإحكام الرقابة الصحية البيطرية على المجازر وذلك لتقديم لحوم صالحة للإستهلاك الآدمي وذات جودة عالية للمواطنين حيث يتم الكشف البيطري قبل الذبح وبعده  من أطباء بيطريين متخصصين في الرقابة الصحية على اللحوم.

 

 

 

 

 

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