الجمعة 21 مارس 2025
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محافظات

وحدة السكان بمحافظة الأقصر تكرم الأمهات المثاليات

أثناء التكريم
أثناء التكريم

دشنت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، حفلًا لتكريم الأمهات المثاليات، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية، وجمعية المصري، ومجموعة أبو القاسم بالأقصر، حيث أقيم الحفل في مكتبة مصر العامة، بحضور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

تكريم الأمهات المثاليات في الأقصر 

وتخلل الحفل فقرات مسرحية أضفت أجواءً من البهجة، وشهد الحفل تكريم 10 أمهات مثاليات على مستوى المحافظة، وهن ليلى أحمد إسماعيل  مركز ومدينة أرمنت، فاطمة عبد الله النوبي من مركز ومدينة أرمنت نعمات الرشيدي أبو الحسن من مركز ومدينة القرنة، منى عبد العاطي يونس من مدينة الأقصر، هنية محمود محمد من مدينة الأقصر، عايدة عبد النبي أحمد من مدينة الأقصر (الكرنك)، آمنة محمود أبو الفضل من مدينة الأقصر (الكرنك القديم)، اعتماد منصور العادلي من مركز ومدينة أرمنت، إصلاح رفاعي محمد الورداني من مركز ومدينة القرنة
رانيا ربيع عبد العزيز من مركز ومدينة إسنا.

ويأتي هذا التكريم في إطار مبادرة "المرأة الأقصرية تتحدث"، والتي تهدف إلى دعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا ومعنويًا، وتسليط الضوء على نماذج ملهمة من السيدات اللاتي قدمن الكثير لأسرهن ومجتمعهن، ليكنَّ قدوة للأجيال القادمة.

وأكدت رجاء شوقي، مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، على أهمية تكريم الأمهات المثاليات باعتبارهن نماذج للعطاء والصبر، ودورهن الفاعل في تنشئة أجيال قادرة على مواجهة التحديات، واختُتم الحفل بأجواء احتفالية مميزة، وسط إشادة واسعة بالجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة في المجتمع.

 

 

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