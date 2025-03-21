الجمعة 21 مارس 2025
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صحة الأقصر تدشن ندوات تثقيفية لنشر الوعي

أثناء الندوة
أثناء الندوة

 أقيم ندوات تثقيفية صحية في عدد من الإدارات الصحية في الأقصر في إطار الاهتمام بنشر الوعي الصحي وعمل التوعية المجتمعية والصحية لكافة فئات المجتمع وفقًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وبتوجيهات مدير إدارة التثقيف الصحي.

 

ودشنت الندوات في كل من المركز الحضرى بالبياضية، وحدة طب أسرة المنشية بالبندر، مدرسة الشيخ بخيت بالعشي بالزينية، مدرسة التعليم الأساسي بنجع جاد الكريم بالزينية، وحدة صحة سالم مكي بالزينية، معهد فتيات البعيرات الثانوي والاعدادي بالقرنة، وحدة صحة آل عثمان بالقرنة، وحدة صحة المطاعية بالبياضية، مركز شباب الأقالتة بالقرنة، وحدة صحة جاد الكريم بالزينية، مدرسة علي عبيد الإعدادية المشتركة المدامود بالزينية، مدرسة جمال عبدالناصر بالزينية، مركز طبي الشهيد بغدادي بأرمنت.

و تناولت الندوات موضوعات عن الأمراض المزمنة وأعراضها والوقايه منها، تطعيمات الأطفال حديثي الولادة، خطر الأغذية المعلبة والمواد الحافظة، النظافة الشخصية، النزلات المعوية، السعار وطرق الانتقال وطرق الوقاية، أهمية العناية بصحة الفم والأسنان، ضربات الشمس والوقاية منها، التغذية السليمة ودورها في تقوية المناعة، الأمراض المزمنة، سوء استخدام المضادات الحيوية والعقاقير، فترة المراهقة، أهمية التطعيمات الإجبارية للأطفال وتطعيمات المدارس، الإسعافات الأولية لعقر الحيوانات، التحاليل الدورية لمرضى السكر.

 

 

 

 

 

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