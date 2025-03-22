الإثنين 24 مارس 2025
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ثقافة وفنون

ختام معرض فيصل للكتاب بدورته الـ 13 اليوم

معرض فيصل للكتاب،
معرض فيصل للكتاب، فيتو

تختتم اليوم وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، معرض فيصل الرمضاني للكتاب بدورته الـ 13، بأرض فيصل التابعة للهيئة، في محطة الطالبية، وذلك بالتعاون مع محافظة الجيزة، والذي يساهم في بناء وعي المواطنين، وتنمية مهارات الشباب والأطفال، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وشاركت هيئات وقطاعات وزارة الثقافة في معرض فيصل للكتاب، حيث قدمت خصومات تصل إلى 50% على إصداراتها.

معرض فيصل للكتاب

وشارك كل من صندوق التنمية الثقافية والمركز القومى للترجمة في معرض فيصل للكتاب، حيث قدم مجموعة من الإصدارات المتميزة في مختلف المجالات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية وورش فنية للأطفال، تتيح لهم فرصة التعبير عن إبداعاتهم والتعرف على الفنون التراثية بأسلوب مبتكر.

وقدم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عروض الخصومات على إصداراته ومطبوعاته المتميزة، فقدم خصم 20 ٪ على الموسوعات والمنتخبات، و25 % على جميع مطبوعات وإصدارات المجلس، و50 % على الإصدارات الإلكترونية.

كما قدمت هيئة قصور الثقافة، مجموعة من العروض ضمن برنامجها الفني، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وافتتحت المعرض بعرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الورش الفنية المتنوعة للأطفال ضمن النشاط المخصص لهم في المعرض من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

ويعد معرض فيصل الرمضاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعالية ثقافية سنوية بارزة تُقام خلال شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن تُقام الفعاليات في الفترة من يوميًا من الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

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وزارة الثقافة الهيئة العامة للكتاب أحمد بهي الدين معرض فيصل الرمضاني للكتاب معرض فيصل للكتاب

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