محافظ الجيزة: معرض فيصل للكتاب نافذة ثقافية لبناء وعي المواطنين

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن معرض فيصل الرمضاني للكتاب يُمثل نافذة ثقافية سنوية ينتظرها أهالي المحافظة ومحبو الثقافة والفنون، مشيرًا إلى أن الحدث أصبح "رئة ثقافية" لسكان الجيزة، خاصة في منطقة فيصل، حيث يسهم في بناء وعي المواطنين، وتنمية مهارات الشباب والأطفال، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن المعرض يوفر فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الإصدارات في مختلف المجالات الفكرية والعلمية والثقافية، كما يتيح أنشطة ثقافية وفنية مصاحبة تساهم في إثراء الحياة الفكرية داخل المحافظة. وأشاد بالتعاون المثمر بين وزارة الثقافة ومحافظة الجيزة، والذي أثمر عن تنظيم المعرض بصورة مشرفة تلبي تطلعات المواطنين.

وزير الثقافة: خصم 50% على إصدارات الوزارة لدعم القراءة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن المعرض يُعد من الفعاليات الثقافية المهمة التي تحرص الوزارة على تنظيمها سنويًا خلال شهر رمضان، بهدف نشر المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي بين المواطنين.

وأعلن تقديم خصم 50% على جميع إصدارات وزارة الثقافة المشاركة في المعرض، في إطار جهود الوزارة لدعم القراءة وتشجيع المواطنين على اقتناء الكتب.

وأشار الوزير إلى أن المعرض يشهد مشاركة قطاعات وزارة الثقافة، ومجموعة من دور النشر المصرية، إلى جانب سور الأزبكية، مما يتيح تنوعًا ثقافيًا واسعًا للزوار.

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة حتى 22 مارس

ويستمر المعرض حتى يوم السبت 22 مارس، حيث يفتح أبوابه للزوار يوميًّا عقب الإفطار، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، ويصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني متنوع، يضم ندوات فكرية، وأمسيات رمضانية، وعروضًا فنية مميزة، توفر للزوار تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الكتاب والفنون.

وافتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أمس الخميس، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بالتعاون مع محافظة الجيزة، وذلك بأرض هيئة الكتاب بمنطقة الطالبية بشارع فيصل.

وشهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الثقافية البارزة، من بينهم الدكتور محمد البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة.

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