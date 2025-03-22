السبت 22 مارس 2025
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محافظات

حملة لإزالة الحشائش بمحيط مسار طريق الكباش في الأقصر

طريق الكباش
طريق الكباش

 أعلن رئيس مدينة الأقصر اللواء دكتور علي الشرابي، أنه تم تنفيذ حملة نظافة في محيط مسار طريق الكباش الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، بالتنسيق مع الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، وذلك بهدف الظهور بالشكل اللائق أمام السائحين.

 

طريق الكباش بالأقصر 

 وتضمنت الحملة التي استمرت لمدة يومين، رفع المخلفات وتقليم النخيل والأشجار بطريق الكباش، ابتداء من معبد الأقصر وصولًا حتى منطقة نجع أبو عصبة، وذلك بمشاركة حاتم جابر سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، والمهندس جبريل حسان مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين، وهديه ثابت مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومسئول فرقة التدخل السريع.

 

أسفرت الحملة عن رفع حوالى 7 أطنان قمامة وزراعات حلف ومخلفات تقليم الأشجار، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام برفع مستوى النظافة.

 

 

 

 

 

 

 

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