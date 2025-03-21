محافظ الأقصر يستمع لمطالب الأندية الرياضية

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر باستقبال وفد أندية الأقصر الرياضى والمدينة المنورة، وذلك في إطار سلسلة لقاءاته المستمرة للاستماع إلى مطالب الرياضيين وتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير الخدمات المتاحة لهم.

وضم الوفد كلا من أسامة عبد الراضى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الأقصر الرياضي، والمهندس محمد طلعت عضو مجلس إدارة نادى المدينة المنورة، حيث استمع محافظ الأقصر، لعدد من الطلبات مؤكدًا إيجاد الحلول المناسبة لها في إطار اللوائح والقوانين، وكذا سبل دعم المحافظة للأندية لتوفير سبل الرعاية اللازمة والخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية.

وطالب الوفد الرياضى بتوفير حافلات خاصة لنقل أعضاء الناديين للمشاركة فى دوري المحترفين الذى سيقام بمحافظة الفيوم فى الحادى عشر من شهر أبريل المقبل، وتوفير مساعدات لوجستية وتقديم الدعم اللازم للأندية فى تصفيات المحترفين، مع وعد محافظ الأقصر بتوفير تلك الحافلات، متمنيًا أن يكون النصر حليفهم.

وفى ختام اللقاء قدم أعضاء مجلسى إدارة الأندية شكرهم وتقديرهم إلى محافظ الأقصر، لمجهوداته المستمرة وحرصه على الاهتمام بهم ومد يد العون لهم، مثمنين دوره الهام والحيوي في التواصل الدائم والمستمر مع جميع مواطني المحافظة والتفاعل مع احتياجاتهم بشكل مباشر لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتخفيف العبء عن كاهلهم، واتباع سياسة المكتب المفتوح.

وحضر اللقاء الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد العمارى وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب.

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