محلية الزينية بالأقصر تبحث شكاوى أهالي العبابدة ونجع خميس

تابع أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بمرافقة ممثل شركة المقاولون العرب ومدير إدارة المتابعة الميدانية ومسؤول شبكات الصرف الصحي، الشكاوى المقدمة من المواطنين بمنطقة العبابدة ومنطقة نجع خميس بالزينية قبلي والمتضمنة عدم وجود خدمات الصرف الصحي بها.

شكاوى أهالي الزينية شمال محافظة الأقصر

وأكد رئيس المركز على أنه جارى العمل بالمناطق المذكورة مع سرعة الانتهاء من تركيب كافة الخطوط الخاصة بالشوارع الرئيسية والجانبية وذلك لتخفيف عبء الكسح عن المواطنين وسرعة دخول خدمة الصرف الصحي إليهم.

كما تابع رئيس المركز أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقرى التابعة لها، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، وظهور الشوارع الرئيسية والفرعية بالمظهر اللائق، حيث تم رفع 45 طنا تقريبًا من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة.

وجرى متابعة أعمال تركيب كشافات الليد على مستوى شوارع المدينة والقرى التابعة لرفع كفاءة منظومة الإنارة، ولسهولة الرؤية الليلية، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية لمطالب وشكاوى المواطنين والوقوف على أسبابها وبحث آليات حلها بما يتناسب مع القانون.

وفى سياق آخر، أوضح رئيس مدينة الزينية استمرار أعمال اللجنة المشكلة بقرار محافظ الأقصر رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٢٥ بالمعاينة على الطبيعة وفحص جميع أراضي الدولة التي تم استردادها بموجات الإزالة، وجاري العمل على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من جميع المساحات الواقعة بنطاق مركز ومدينة الزينية.

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