الأنبا أكسيوس يلتقي بأرامل كهنة المنصورة في عيد الصليب

صلى نيافة الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة للأقباط الأرثوذكس، عشية عيد الصليب المقدس، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية، في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية).

كما التقى نيافة الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة للأقباط الأرثوذكس، عقب الصلاة بأرامل الآباء كهنة إيبارشية المنصورة وكرّمهن، وتم التقاط الصور التذكارية.

الأنبا أغناطيوس يدشن أواني للخدمة ويرسم شمامسة جددا فى المحلة

صلى نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى للأقباط الأرثوذكس، قداس عيد استشهاد ٨٠٠٠ شهيد من شهداء مدينة سمنود، والذي احتفلت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب النهيسي الأثرية بمدينة سمنود.

وخلال القداس الإلهى طيب نيافة الأنبا أغناطيوس رفات الشهداء، كما دشن عددًا من الأوانى لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة مجموعة من أبناء الكنيسة شمامسة فى رتبتي إبصالتس وأغنسطس، شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس الشمامسة، وأعداد من شعب الكنيسة.

الأنبا رفائيل يناقش ترتيبات الخدمة في كنائس وسط القاهرة

احتفلت كنائس قطاع وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، بتخريج الدفعة الأولى من مركز القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس لتدريب الخدام، في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا المعمدان بمنطقة باب اللوق بالقاهرة، وبحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

كما التقى نيافة الأنبا رافائيل بخدام وخادمات كنائس قطاع وسط القاهرة في اجتماعهم الشهري، لمناقشة ترتيبات الخدمة خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن مركز القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس لتدريب الخدام يقدم دورات تدريبية متخصصة تشمل جوانب الخادم التكويني، بهدف تمكين الخادم من المهارات اللازمة لخدمة تفاعلية وتكوينية وامتلاك أدوات العصر.

البابا تواضروس يناقش استعدادات عيد القيامة

فيما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الآباء كهنة الرعاية الاجتماعية بكنائس مصر الجديدة ومدينة نصر والزيتون والمدن الجديدة، وبرفقتهم عددا من خدام وخادمات الرعاية، بحضور القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع كهنة الرعاية الاجتماعية بكنائس مصر الجديدة ومدينة نصر والزيتون والمدن الجديدة، الترتيبات الخاصة بتسديد احتياجات عيد القيامة في بعض المناطق والإيبارشيات.

البابا تواضروس: بناء كنيسة ميلاد المسيح يعكس قوة العلاقة بين المصريين

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، احتفالية الجمعية البرلمانية للأرثوذكسية بمناسبة إطلاق النسخة العربية من كتاب "آجيا صوفيَّا" الصادر عن الجمعية، بحضور وفد برلماني رفيع المستوى من عدة دول.

مصر تحتضن أكبر كنيسة في الشرق الأوسط

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بإطلاق النسخة العربية من الكتاب، مشيدًا بمترجمه، ومؤكدًا أن اسم "صوفيَّا" يعني الحكمة، وهي صفة تتجلى في الإيمان بالمسيح الذي هو أقنوم الكلمة. وأضاف قداسته: "إذا كانت كنيسة آجيا صوفيَّا في القسطنطينية أول من حمل هذا الاسم كأكبر كنيسة آنذاك، فإننا نفتخر بأن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شيدت أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، وهي كنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أُفتُتِحَت عام 2019 بجوار مسجد كبير، تعبيرًا عن التعايش والمحبة بين المصريين".

السلام اللغة الرسمية للمصريين

وشدد قداسة البابا تواضروس الثاني على محبة الشعب المصري للسلام، مستشهدًا بقول السيد المسيح: "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللَّهِ يُدْعَوْنَ" (مت 5:9) كما أشار إلى الدور الفاعل لمصر في مواجهة دعوات تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن "لغة مصر كانت دائمًا لغة سلام".

حضر الاحتفالية الدكتور ماكسيموس خاراكوبولوس، الأمين العام للجمعية وعضو البرلمان اليوناني، ودكتور إيوان فولبوسكوا، رئيس الجمعية العمومية وعضو برلمان رومانيا، ونواب وممثلون عن 14 دولة من أصل 25 دولة أعضاء في الجمعية. كما شارك عدد من أحبار الكنيسة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصريين، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي.

وتأتي زيارة وفد الجمعية البرلمانية للأرثوذكسية لمصر بدعوة من البرلمان المصري، حيث تتضمن الزيارة عقد اجتماع للأمانة الدولية داخل مجلس النواب، إلى جانب لقاء رئيس المجلس.

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