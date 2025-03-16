الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس: بناء كنيسة ميلاد المسيح يعكس قوة العلاقة بين المصريين

البابا تواضروس
البابا تواضروس

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، احتفالية الجمعية البرلمانية للأرثوذكسية بمناسبة إطلاق النسخة العربية من كتاب "آجيا صوفيَّا" الصادر عن الجمعية، بحضور وفد برلماني رفيع المستوى من عدة دول.

مصر تحتضن أكبر كنيسة في الشرق الأوسط

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بإطلاق النسخة العربية من الكتاب، مشيدًا بمترجمه، ومؤكدًا أن اسم "صوفيَّا" يعني الحكمة، وهي صفة تتجلى في الإيمان بالمسيح الذي هو أقنوم الكلمة. وأضاف قداسته: "إذا كانت كنيسة آجيا صوفيَّا في القسطنطينية أول من حمل هذا الاسم كأكبر كنيسة آنذاك، فإننا نفتخر بأن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شيدت أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، وهي كنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أُفتُتِحَت عام 2019 بجوار مسجد كبير، تعبيرًا عن التعايش والمحبة بين المصريين".

السلام اللغة الرسمية للمصريين 

وشدد قداسة البابا تواضروس الثاني على محبة الشعب المصري للسلام، مستشهدًا بقول السيد المسيح: "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللَّهِ يُدْعَوْنَ" (مت 5:9) كما أشار إلى الدور الفاعل لمصر في مواجهة دعوات تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن "لغة مصر كانت دائمًا لغة سلام".

حضر الاحتفالية الدكتور ماكسيموس خاراكوبولوس، الأمين العام للجمعية وعضو البرلمان اليوناني، ودكتور إيوان فولبوسكوا، رئيس الجمعية العمومية وعضو برلمان رومانيا، ونواب وممثلون عن 14 دولة من أصل 25 دولة أعضاء في الجمعية. كما شارك عدد من أحبار الكنيسة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصريين، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي.

وتأتي زيارة وفد الجمعية البرلمانية للأرثوذكسية لمصر بدعوة من البرلمان المصري، حيث تتضمن الزيارة عقد اجتماع للأمانة الدولية داخل مجلس النواب، إلى جانب لقاء رئيس المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكبر كنيسة في الشرق الأوسط كنيسة البابا تواضروس كنيسة ميلاد المسيح البابا تواضروس الثاني

الأكثر قراءة

بيان الانسحاب من الدوري يتصدر، الأهلوية يطالبون إدارتهم بتنفيذه

تكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة

فى تمام 5:53 صباحا، أول مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك 2025

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب بالصاغة

أخفتها إثيوبيا ورصدتها ناسا، باحث يكشف حرائق غير مسبوقة قرب سد النهضة

محمد صلاح يقود ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

الأهلي يحسم موقفه من خوض مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر

منوعات

المزيد

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

طالب يسأل: ليه ربنا مش بيحول القدر المبرم إلى معلق؟، ورد قوي من علي جمعة

تلاوة عذبة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ كارم الحريري (فيديو)

طفل يسأل: هل ربنا ممكن يموت؟.. وعلي جمعة يرد: ده سؤال غلط وما ينفعش نسأله

المزيد
الجريدة الرسمية