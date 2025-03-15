البابا تواضروس يدعو إلى توحيد موعد عيد القيامة وفقا لمجمع نيقية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفد الجمعية البرلمانية للأرثوذكسية، برئاسة الدكتور ماكسيموس خاراكوبولوس، الأمين العام للجمعية وعضو البرلمان اليوناني، وذلك خلال زيارتهم لمصر بدعوة من البرلمان المصري.

توحيد احتفال الكنائس

وخلال اللقاء، دعا قداسة البابا تواضروس الثاني إلى توحيد احتفال الكنائس بعيد القيامة سنويًا وفقًا للنظام الذي تتبعه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التزامًا بمقررات مجمع نيقية عام 325 م، والذي أسند لكنيسة الإسكندرية مسؤولية تحديد موعد العيد بناءً على ثلاثة شروط رئيسية هي أن يأتي بعد الاعتدال الربيعي، وبعد الفصح اليهودي، وأن يكون يوم أحد.

وأشار البابا تواضروس إلى تميز الكنيسة المصرية بثلاث سمات رئيسية: كونها كنيسة تعليم وخدمة من خلال مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، وكنيسة شهداء قدمت شهداء عبر العصور، وكونها مهد الرهبنة على يد القديس أنطونيوس والقديس مكاريوس. كما أكد اهتمام الكنيسة بإحياء ذكرى زيارة العائلة المقدسة إلى مصر، والتي تحتفل بها سنويًا في الأول من يونيو.

من جانبه، أثنى الأمين العام للجمعية البرلمانية للأرثوذكسية على جهود البابا تواضروس لدعم المسيحيين في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهمية زيارة الوفد لمصر، والتي تضمنت زيارات للأماكن المقدسة مثل دير سانت كاترين ودير الأنبا بيشوي. كما قدم رئيس الجمعية العمومية، الدكتور إيوان فولبوسكوا، صيغة مقترحة لمبادرة توحيد عيد القيامة.

وفي ختام اللقاء، أعرب البابا تواضروس عن سعادته بهذه الزيارة، متمنيًا استمرار التعاون بين الكنيسة والجمعية، وعلاقات قوية بين مصر والدول المشاركة في الجمعية البرلمانية للأرثوذكسية.

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