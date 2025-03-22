مشهد مبهج، جميع طلاب مدرسة بالشرقية يؤدون صلاة الظهر جماعة (صور)

شهر رمضان 2025, أدى طلاب مدرسة تابعة لإدارة أبوحماد التعليمية بمحافظة الشرقية صلاة الظهر بفناء المدرسة جماعة في مشهد مبهج.

وقام الطلاب بوضع حقائبهم المدرسية بفناء المدرسة وقاموا بالوضوء ثم توجهوا جميعا ليصطفوا في صفوف لتأدية صلاة الظهر، وقام أحد المعلمين بإقامة الصلاة واصطف الطلاب من وراءه فى صفوف خلف الإمام وأدوا صلاة الظهر فى جماعة.

طلاب مدرسة يؤدون صلاة الظهر جماعة، فيتو

فيما التقطت عدة صور ونشرت عبر الصفحة الرسمية للمدرسة، وجرى تداول الصور بصورة كبيرة وانتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الصور استحسانا كبيرا وردود فعل ايجابية ومشجعة للطلاب.

طلاب مدرسة يؤدون صلاة الظهر جماعة، فيتو

جولة مفاجئة لوكيل الوزارة بمدرسة صلاح سليم شرق الزقازيق

أجرى محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية جولة ميدانية مفاجئة اليوم بمدرسة صلاح سليم صبيح الثانوية المشتركة بإدارة شرق الزقازيق للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية بحضور الدكتور أمين منصور مدير عام إدارة شرق الزقازيق.

طلاب مدرسة يؤدون صلاة الظهر جماعة، فيتو٢

مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة

وجاء ذلك للوقوف على مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة وموقف فك كثافات الطلاب والطالبات ومتابعة العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة.

وتفقد فصول المدرسة واطمأن على انتظام سير العمل وتأكد من فك كثافات الطلاب والطالبات والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس وحرص على مناقشة الطلاب و الطالبات فيما تم دراسته من المناهج الدراسية.

طلاب مدرسة يؤدون صلاة الظهر جماعة، فيتو٣

ضرورة مساعدة الطلاب فى توفير المعلومات

وتحدث محمد رمضان وكيل أول الوزارة مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وإدارة المدرسة على ضرورة مساعدة الطالبات فى توصيل كافة المعلومات والروابط والأكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب والطالبات كداعمين وميسرين العملية التعليمية ومتابعة برامج القنوات التعليمية حرصا علي مستقبلهم الدراسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.