السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مشهد مبهج، جميع طلاب مدرسة بالشرقية يؤدون صلاة الظهر جماعة (صور)

طلاب مدرسة يؤدون
طلاب مدرسة يؤدون صلاة الظهر بالشرقية، فيتو

شهر رمضان 2025, أدى طلاب مدرسة تابعة لإدارة أبوحماد التعليمية بمحافظة الشرقية صلاة الظهر بفناء المدرسة جماعة في مشهد مبهج.

وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة السيدة نفيسة في ههيا

وقام الطلاب بوضع حقائبهم المدرسية بفناء المدرسة وقاموا بالوضوء ثم توجهوا جميعا ليصطفوا في صفوف لتأدية صلاة الظهر، وقام أحد المعلمين بإقامة الصلاة واصطف الطلاب من وراءه فى صفوف  خلف الإمام وأدوا صلاة الظهر فى جماعة. 

طلاب مدرسة يؤدون صلاة الظهر جماعة، فيتو
طلاب مدرسة يؤدون صلاة الظهر جماعة، فيتو

فيما التقطت عدة صور ونشرت عبر الصفحة الرسمية للمدرسة، وجرى تداول الصور بصورة كبيرة وانتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الصور استحسانا كبيرا وردود فعل ايجابية ومشجعة للطلاب. 

 

طلاب مدرسة يؤدون صلاة الظهر جماعة، فيتو
طلاب مدرسة يؤدون صلاة الظهر جماعة، فيتو

جولة مفاجئة لوكيل الوزارة بمدرسة صلاح سليم شرق الزقازيق

أجرى محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية جولة ميدانية مفاجئة اليوم بمدرسة صلاح سليم صبيح الثانوية المشتركة بإدارة شرق الزقازيق للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية بحضور الدكتور أمين منصور مدير عام إدارة شرق الزقازيق.

طلاب مدرسة يؤدون صلاة الظهر جماعة، فيتو٢
طلاب مدرسة يؤدون صلاة الظهر جماعة، فيتو٢

مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة

وجاء ذلك للوقوف على مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة وموقف فك  كثافات الطلاب والطالبات ومتابعة العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة.

وتفقد فصول المدرسة واطمأن على انتظام سير العمل وتأكد من فك كثافات الطلاب والطالبات والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس وحرص على مناقشة الطلاب و الطالبات فيما تم دراسته من المناهج الدراسية.

طلاب مدرسة يؤدون صلاة الظهر جماعة، فيتو٣
طلاب مدرسة يؤدون صلاة الظهر جماعة، فيتو٣

ضرورة مساعدة الطلاب فى توفير المعلومات 

وتحدث محمد رمضان وكيل أول الوزارة مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وإدارة المدرسة على ضرورة مساعدة الطالبات فى توصيل كافة المعلومات والروابط والأكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع  الطلاب والطالبات كداعمين وميسرين العملية التعليمية ومتابعة برامج القنوات التعليمية حرصا علي مستقبلهم الدراسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طلاب مدارس محافظة الشرقية مدارس محافظة الشرقية شهر رمضان المبارك أخبار مصر اخبار محافظة الشرقية الأن

مواد متعلقة

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

أمن القاهرة ينفي سرقة السور الحديدي لكوبري المطرية

ضبط مخدرات وتماثيل أثرية بـ8 ملايين جنيه في الشرقية

استكمال أعمال تطوير كورنيش دكرنس في الدقهلية (صور )

تعرف على غرامات مخالفات رفع المياه وفقا لقانون الري

روتين العناية بالشعر الجاف استعدادًا لعيد الفطر

جامعة القناة تنظم قافلة طبية لقصر ضيافة كبار السن بالإسماعيلية (صور)

سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك المصرية اليوم السبت 22 مارس 2025

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 فى المحافظات

الوشق المصري يتصدر التريند بعد مهاجمته لجنود الاحتلال، والنشطاء: حتى الحيوانات ترفض وجودهم

اتحاد الكرة: لائحة كأس مصر لا تحدد مواعيد لطلب حكام أجانب

دار الإفتاء توضح حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم

صرف دفعة معاشات نقابة المعلمين للأعضاء والورثة الثلاثاء المقبل

هيكل حورية بحر على الساحل البريطاني يثير دهشة السكان (صور)

جحا يدعو إلى الإسلام في شوارع سوريا

منوعات

المزيد

هيكل حورية بحر على الساحل البريطاني يثير دهشة السكان (صور)

جحا يدعو إلى الإسلام في شوارع سوريا

شاهد، "مباراة القرن" في الملاكمة بين الراحلين جورج فورمان ومحمد علي

رحيل بطل الملاكمة الأسطوري جورج فورمان وتركي آل الشيخ ينعاه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد عرض مسلسل لام شمسية.. علامات تكشف تعرض طفلك للتحرش (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم

معارك وغزوات، معركة نهاوند وفتح الفتوح في عهد الفاروق

ما حكم الاعتكاف ولماذا في العشر الأواخر من رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية