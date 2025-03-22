استكمال أعمال تطوير كورنيش دكرنس في الدقهلية (صور )

تشهد مدينة دكرنس في محافظة الدقهلية انطلاق استكمال أعمال تطوير كورنيش دكرنس لخلق متنفس حضاري.

انطلاق استكمال أعمال تطوير كورنيش دكرنس

أكد المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس الاهتمام تحسين البيئة العامه والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بنطاق المركز.

فى مجال الحدائق والتجميل

شهدت مدينة دكرنس انطلاق أعمال تطوير كورنيش دكرنس، في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة المناطق الترفيهية. يهدف المشروع إلى تحويل الكورنيش إلى وجهة حضارية تجمع بين الترفيه والجمال الطبيعي، مع تعزيز البنية التحتية للمنطقة.

أبرز نقاط خطة التطوير في كرنيش دكرنس

وتشمل خطة التطوير:

🔸توسعة الممشى ليشمل مسارات مخصصة للمشاة

🔸تركيب منظومة إنارة ذكية لتوفير إضاءة آمنة وجمالية خلال المساء.

🔸إنشاء حدائق صغيرة وأماكن استراحة مزودة بمقاعد مريحة للمواطنين

🔸مع وضع صناديق قمامه صديقه للبيئه

فى حضور المهندس حامد محمود مدير المشروعات برئاسه المركز وعزه نعيم مدير التخطيط والمتابعة.

رؤيه تطوير شامله تهدف إلى عزيز جودة الحياة

وأكد رئيس دكرنس أن المشروع يأتي فى إطار رؤية تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة فى المدينة وجذب المزيد من الزوار.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزير التنمية المحلية "وتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه ضمن فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان.

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