مدير التعليم الفني في جولة على مدارس دكرنس بالدقهلية

تابع الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني في الدقهلية مدارس إدارة دكرنس التعليمية، بتوجهات من المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.



مدير التعليم الفني في جولة علي مدارس دكرنس التعليمية في الدقهلية

وكان فى استقباله الدكتورة نهى محمود مدير التعليم الفني بدكرنس، أشرف فاروق أبو الغيط مدير التعليم الصناعي.

المدارس المستهدفة في زيارة مدير التعليم الفني

وقد قام بزيارة مدارس:

-دكرنس الثانوية الزراعية

-دكرنس الثانوية الصناعية العسكرية بنين

وقام بالمرور على الفصول والأقسام المختلفة لمتابعة سير العملية التعليمية

كذلك متابعة مشروع رأس المال بمدارس التعليم الفني



وفى نهاية الزيارة قدم الشكر للجميع على حسن الاستقبال والجهد المبذول متمنيًا للجميع مزيد من التقدم والرقى.

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