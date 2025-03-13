الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

رئيس دكرنس يتفقد المركز التكنولوجي وتقديم الخدمات للمواطنين

رئيس دكرنس يتفقد
رئيس دكرنس يتفقد المركز التكنولوجي

 قام المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية بمتابعة تلقى طلبات التصالح  علي مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد بالمركز التكنولوجي ومتابعة أعمال اللجنة والمتغيرات المكانية، وذلك فقا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بمتابعة أعمال المركز التكنولوجي بالمراكز.
 

 

 وشدد على تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات  اللازمة أمام المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

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