فوز الكبار، نتائج الجولة الـ13 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

تصفيات كأس العالم، أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 13 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 10 منتخبات.

نتائج مباريات الجولة الـ13 لتصفيات أمريكا الجنوبية

باراجواي 1-0 تشيلي

البرازيل 2-1 كولومبيا

بيرو 3-1 بوليفيا

الإكوادور 2-1 فنزويلا

أوروجواي 0-1 الأرجنتين

وحسم منتخب الأرجنتين تأهله رسميًّا إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد اليابان أول المتأهلين للمونديال العالمي.

وحجز الأرجنتين رسميًّا تذكرة التأهل لكأس العالم كأول المنتخبات من قارة أمريكا الجنوبية بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق 15 نقطة عن منتخب بوليفيا صاحب المركز السابع في جدول ترتيب التصفيات قبل 5 جولات من خط النهاية علما بأن أصحاب المراكز الستة الأولى من تتصفيات أمريكا الجنوبية تتأهل إلى المونديال مباشرة فيما يخوض صاحب المركز السابع منافسات الملحق.

وحال تحقيق منتخب بوليفيا صاحب المركز السابع الفوز في المباريات الخمس المتبقية وخسارة الأرجنتين جميع مبارياته والتساوي في النقاط وهو أمر مستبعد خاصة مع قوة المنتخب الأرجنتيني حامل لقب كأس العالم إلا أن الأرجنتين يتفوق علي بوليفيا بالمواجهات المباشرة 3-0 و6-0 في مجموع اللقاءين للتانجو ما يعني أن الأرجنتين حجز رسميا التأهل للمونديال حتى لو خسر جميع مبارياته المتبقية وفوز بوليفيا صاخب المركز السابع بجميع مواجهاته الأخيرة.

وفاز منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب الأوروجواي بهدف دون رد في ختام منافسات الجولة الـ 13 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

هدف مباراة الأرجنتين وأوروجواي بتصفيات أمريكا الجنوبية

أحرز هدف الأرجنتين ألمادا بتسديدة عالمية بعيدة المدى لا تصد ولا ترد في مرمى أوروجواي.

وغاب عن تشكيل الأرجنتين أمام أوروجواي ليونيل ميسي وباولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز، الذين تم استبعادهم من جانب المدرب بسبب الإصابة.

وبهذا الفوز يواصل منتخب الأرجنتين تصدره جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يحتل منتخب أوروجواي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم



وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية كونميبول، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

هذا النظام يعني أن 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة، مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.

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