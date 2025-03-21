الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

ليفربول يعلن خروج أليسون من معسكر منتخب البرازيل

أليسون
أليسون

أصدر ليفربول بيانا رسميا، اليوم الجمعة، بشأن حالة حارسه البرازيلي الدولي، أليسون بيكر.

أليسون خارج معسكر البرازيل

وتعرض أليسون لإصابة قوية مع "السيلساو" - خلال الفوز على كولومبيا في البرازيل (2-1)، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، ضمن تصفيات مونديال 2026 - إثر اصطدام رأسه بأحد اللاعبين.

وذكر ليفربول أن أليسون غادر معسكر البرازيل، وفي طريقه للعودة إلى إنجلترا.

وأضاف: "أليسون سيعود للنادي من أجل الخضوع للفحوصات، وتشخيص حالته من جانب الطاقم الطبي للريدز".

وتتوالى الضربات على ليفربول مؤخرا، حيث ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان، وخسر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد نيوكاسل، خلال أسبوع واحد.

ويأمل المدرب الهولندي للريدز، آرني سلوت، في تعافي أليسون سريعا، قبل خوض الفريق مباراة الديربي ضد إيفرتون، يوم 2 أبريل/نيسان المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن البرازيل تستعد حاليا لمواجهة مضيفتها الأرجنتين، مساء الثلاثاء المقبل بالتوقيت المحلي، في إطار تصفيات مونديال 2026.

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تصفيات مونديال 2026 منتخب البرازيل نهائي كاس الرابطة الانجليزية اليسون

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