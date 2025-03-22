رسميا، الأرجنتين ثاني المتأهلين لكأس العالم 2026 بعد اليابان

حسم منتخب الأرجنتين تأهله رسميًّا إلى بطولة كأس العالم 2026 بعد اليابان أول المتأهلين للمونديال العالمي.

وحجز الأرجنتين رسميًّا تذكرة التأهل لكأس العالم كأول المنتخبات من قارة أمريكا الجنوبية بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق 15 نقطة عن منتخب بوليفيا صاحب المركز السابع في جدول ترتيب التصفيات قبل 5 جولات من خط النهاية علما بأن أصحاب المراكز الستة الأولى من تتصفيات أمريكا الجنوبية تتأهل إلى المونديال مباشرة فيما يخوض صاحب المركز السابع منافسات الملحق.

وحال تحقيق منتخب بوليفيا صاحب المركز السابع الفوز في المباريات الخمس المتبقية وخسارة الأرجنتين جميع مبارياته والتساوي في النقاط وهو أمر مستبعد خاصة مع قوة المنتخب الأرجنتيني حامل لقب كأس العالم إلا أن الأرجنتين يتفوق علي بوليفيا بالمواجهات المباشرة 3-0 و6-0 في مجموع اللقاءين للتانجو ما يعني أن الأرجنتين حجز رسميا التأهل للمونديال حتى لو خسر جميع مبارياته المتبقية وفوز بوليفيا صاخب المركز السابع بجميع مواجهاته الأخيرة.

وفاز منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب الأوروجواي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سينتناريو" ضمن منافسات الجولة الـ 13 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

هدف مباراة الأرجنتين وأوروجواي بتصفيات أمريكا الجنوبية

أحرز هدف الأرجنتين ألمادا بتسديدة عالمية بعيدة المدى لا تصد ولا ترد في مرمى أوروجواي.

وغاب عن تشكيل الأرجنتين أمام أوروجواي ليونيل ميسي وباولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز، الذين تم استبعادهم من جانب المدرب بسبب الإصابة.

وبهذا الفوز يواصل منتخب الأرجنتين تصدره جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يحتل منتخب أوروجواي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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