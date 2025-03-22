السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، الأرجنتين ثاني المتأهلين لكأس العالم 2026 بعد اليابان

الأرجنتين، فيتو
الأرجنتين، فيتو

حسم منتخب الأرجنتين تأهله رسميًّا إلى بطولة كأس العالم 2026 بعد اليابان أول المتأهلين للمونديال العالمي.

 

وحجز الأرجنتين رسميًّا تذكرة التأهل لكأس العالم كأول المنتخبات من قارة أمريكا الجنوبية بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق 15 نقطة عن منتخب بوليفيا صاحب المركز السابع في جدول ترتيب التصفيات  قبل 5 جولات من خط النهاية علما بأن أصحاب المراكز الستة الأولى من تتصفيات أمريكا الجنوبية تتأهل إلى المونديال مباشرة فيما يخوض صاحب المركز السابع منافسات الملحق.

 

وحال تحقيق منتخب بوليفيا صاحب المركز السابع الفوز في المباريات الخمس المتبقية وخسارة الأرجنتين جميع مبارياته والتساوي في النقاط وهو أمر مستبعد خاصة مع قوة المنتخب الأرجنتيني حامل لقب كأس العالم إلا أن الأرجنتين يتفوق علي بوليفيا بالمواجهات المباشرة 3-0 و6-0 في مجموع اللقاءين للتانجو ما يعني أن الأرجنتين حجز رسميا التأهل للمونديال حتى لو خسر جميع مبارياته المتبقية وفوز بوليفيا صاخب المركز السابع بجميع مواجهاته الأخيرة.

 

وفاز منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب الأوروجواي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على  ملعب "سينتناريو"  ضمن منافسات الجولة الـ 13 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

هدف مباراة الأرجنتين وأوروجواي بتصفيات أمريكا الجنوبية 

أحرز هدف الأرجنتين  ألمادا بتسديدة عالمية بعيدة المدى لا تصد ولا ترد في مرمى أوروجواي.

 

وغاب عن  تشكيل الأرجنتين أمام أوروجواي ليونيل ميسي وباولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز، الذين تم استبعادهم من جانب المدرب بسبب الإصابة.

 

وبهذا الفوز يواصل منتخب الأرجنتين تصدره جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يحتل منتخب أوروجواي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس العالم 2026 منتخب الأرجنتين الأرجنتين منتخب الأوروجواي تصفيات امريكا الجنوبية الأرجنتين أمام أوروجواي ميسي مباراة الأرجنتين وأوروجواي

مواد متعلقة

بهدف ألمادا العالمي، الأرجنتين تفوز على أوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم (فيديو)

استحواذ للسماوي في غياب ميسي، الأرجنتين تتعادل سلبيا أمام أوروجواي بالشوط الأول

رينارد يستبعد ثنائي منتخب السعودية قبل مباراة اليابان

اليابان أول المتأهلين لكأس العالم 2026 بعد الفوز على البحرين

الأكثر قراءة

رقم خيالي، توقعات ساويرس لأسعار الذهب الفترة المقبلة وما هي نصيحته للشباب

الموت يفجع هشام حنفي نجم الأهلي السابق

حالة الطقس اليوم السبت 22 مارس 2025، رياح وبرودة وأمطار على هذه المناطق

فرمان مرتقب من حسام حسن بشأن محمد صلاح ومرموش

هو نفسه ما كانش راضي عنها، خالد يوسف يفجر مفاجأة عن أعمال محمد سامي الدرامية

لولا ستر الله لماتت الفتيات، ضبط المتهم في واقعة تساقط أحجار جيرية من سيارة بالوايلي

موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

قرار من النيابة بشأن واقعة مفتش الصحة بقنا بعد العثور على جثته مبتورة وبها 9 طعنات

منوعات

المزيد

الولايات المتحدة تطور مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية

لبنان يضبط أكثر من طن حشيش قبل تهريبه إلى أوروبا

ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو ببريطانيا

أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أصغر 5 لاعبين سنا تتويجا بجائزة الكرة الذهبية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مميزة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ يوسف حلاوة من سورة البقرة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 22 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية