الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

سلسلة غارات جوية إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت منطقة البريج  - جباع في إقليم التفاح جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان 

وفي وقت سابق، استشهد  شخصين في ضربتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان، حسبما أفادت مصادر رسمية محلية، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال عنصرين من حزب الله.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن "مسيرة إسرائيلية معادية شنت ضربة على سيارة في بلدة ميس الجبل، مما أدى إلى سقوط شهيد".

وكانت الوكالة قد نقلت في وقت سابق عن بيان لوزارة الصحة، أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة ياطر أدت إلى استشهاد مواطن وجرح آخر".

وأوضحت الوكالة أن الضربة نفذتها "مسيرة قرابة الثانية فجرا على سيارة رباعية الدفع، على طريق بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل".

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لبنان جنوب لبنان حزب الله جيش الاحتلال

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