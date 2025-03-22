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خارج الحدود

مبعوث ترامب لأوكرانيا: كييف وافقت على إجراء انتخابات رئاسية

المبعوث الخاص للرئيس
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، فيتو

قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن القيادة الأوكرانية وافقت على إجراء انتخابات رئاسية.

 

إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا

وخلال المقابلة سأل كارلسون ويتكوف عن إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.

وأشار كارلسون إلى أن "الموقف الروسي هو أن زيلينسكي غير منتخب، وبالتالي من المستحيل إبرام اتفاق مع هذا البلد".

وسأل كارلسون المبعوث الخاص ستيف ويتكوف: "هل تعتقد أنه سيكون هناك انتخابات في أوكرانيا؟".

وأوضح ويتكوف، قائلًا: "نعم، ستجرى، لقد وافقت (القيادة الأوكرانية) بالفعل على ذلك.. ستجرى الانتخابات في أوكرانيا".

وأكد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص لأوكرانيا كيث كيلوج، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تعتبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوكرانيا أمرا ضروريا مرجحا أن يتم نهاية العام الجاري.

كما صرحت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا بأن كييف مستعدة لبحث إمكانية إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل نهاية 2025، إذا أثارت الإدارة الأمريكية هذه المسألة.

 

شرعية زيلينسكي الرئاسية

يذكر أن شرعية زيلينسكي الرئاسية انتهت رسميا بعد 20 مايو الماضي، حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس 2024، وتنصيب رئيس الدولة المنتخب في مايو، لكن تم إلغاء الانتخابات الرئاسية التي وفقا للدستور الأوكراني بحجة الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

من جانبه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، على أن البرلمان الأوكراني ورئيسه يمثلان السلطة الشرعية الوحيدة المتبقية في البلاد.

وأكد أنه إذا كانت أوكرانيا تسعى إلى إجراء انتخابات رئاسية بصورة قانونية، فعليها أولًا إلغاء قانون الأحكام العرفية، مشيرًا إلى أن استمرارية هذا القانون لا تتيح تمديد ولاية الرئيس وفق ما ينص عليه الدستور الأوكراني.

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