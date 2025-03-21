صحيفة إسرائيلية: محادثات غزة وصلت إلى طريق مسدود

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن عائلات الرهائن الأمريكيين سمعوا قبل أيام توقعات قاتمة من إدارة ترامب بشأن فرص التوصل إلى صفقة جديدة.



محادثات غزة وصلت إلى طريق مسدود

وأضافت صحيفة هارتس في تقريرها أن المشاركين في المحادثات خلصوا إلى أنها وصلت حاليا إلى طريق مسدود، وخلصوا إلى أن ترامب لا يعتزم ممارسة ضغط على نتنياهو للعودة والتقدم في مسار الصفقة.



وأوضحت الصحيفة في تقرريها أن الاستعدادات جارية لتنفيذ خطة رئيس الأركان الكبرى لشن هجوم بري واسع باستدعاء فرق عسكرية عدة بينها احتياط.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر خاصة، قولها: إن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت موافقة مبدئية على مقترح مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مقترح مصر لوقف إطلاق النار في غزة

وأوضحت وكالة رويترز، أن مصر اقترحت وضع جدول زمني للإفراج عن الرهائن وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

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