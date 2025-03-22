طعنه 7 طعنات وقطع جزءا من جسده، القبض على المتهم بقتل مفتش صحة بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بقتل مفتش صحة في مركز فرشوط.

وتبين من التحريات أن المتهم في ارتكاب الواقعة يبلغ من العمر 44 سنة، من قرية العركي مركز فرشوط، موظف بالتربية والتعليم، وليلة الواقعة ذهب إلى مسكن المجني عليه وطعنه بآلة حادة 9 طعنات وقطع جزءًا من جسده وفر هاربًا.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي التحقيق مع المتهم للوصول لمعرفة أسباب ارتكابه الواقعة.

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بمدينة فرشوط، وتبين العثور على جثة مفتش صحة بإدارة فرشوط، بها طعنات متفرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وجارٍ التحقيق معه.

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