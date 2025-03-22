تفريغ كاميرات مراقبة للتحقيق في لغز العثور على جثة شاب بالزاوية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب أسفل عقار بحارة حكيم بدائرة مركز شرطة الزاوية الحمراء.

وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف حقيقة الواقعة وإذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بحارة حكيم.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن شخصًا سقط من الطابق الثالث لعقار مكون من 5 أدوار مما أسفر عن مصرعه.

الشرطة أودعت الشرطة ثلاجة الموتى وباشرت النيابة العامة التحقيق.



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